Tracy Eboigbodin, chi è la vincitrice di Masterchef 11 e cosa fa oggi?/ “Non è stato facile…”

Tracy Eboigbodin, vincitrice di Masterchef Italia 11, chi è?

Tracy Eboigbodin è la vincitrice di Masterchef Italia 11. Tracy ha 29 anni, è di origine nigeriana ma vive a Verona da molti anni; quando è arrivata a Masterchef per la prima volta, ha raccontato che il suo amore per la cucina italiana è sbocciato anche grazie al fidanzato Samuele, un ragazzo che da più di 11 anni rende più bella la sua vita. Prima di Masterchef Tracy aveva lavorato per anni come cameriera ma ai giudici del programma televisivo aveva spiegato: “Ho sempre pensato che i camerieri non sono semplici portatori di piatti ma sono veri e propri messaggeri dello chef”.

Tracy era arrivata a masterchef portando ai giudici un messaggio molto forte: “In Nigeria chi cucina deve essere felice così l’emozione arriva. Per me il cibo è spirituale, non mangio per nutrire il corpo ma per nutrire l’anima”. Ai Live Cooking Tracy ha fatto emozionare i giudici e si è guadagnata 3 si e l’ingresso in Masterclass portando un piatto che potesse rappresentare la sua terra natale: “Terra mia”, riso fritto con verdurine croccanti e fegato con emulsione di sedano, lattuga e zenzero. Dopo questo primo successo Tracy ha confermato la sua bravura e ha guadagnato il grembiule bianco grazie alla Prova di creatività in cui ha cucinato il burrito più buono.

Cosa fa oggi Tracy Eboigbodin? Tra opportunità e difficoltà

Il percorso di Tracy Eboigbodin a Masterchef Italia 11 è stato perfetto, al di la di piccoli momenti in cui si è fatta prendere molto dall’emozione, la chef ha conquistato i giudici e con “L’abbraccio”, un menu degustazione che rappresentava le sue due patrie: la Nigeria e l’Italia, è diventata la vincitrice di Masterchef! Dopo essere stata proclamata migliore cuoca amatoriale d’Italia, la chef ha scritto e pubblicato il libro “Soul Kitchen” e poi è stata ospite in alcuni programmi.

Attualmente Tracy Eboigbodin sta lavorando come consulente e viaggia molto come ospite di eventi culinari. Il suo sogno, però, è sempre stato quello di aprire un “Home restaurant”, un locale a casa sua, un posto in cui preparare con amore i suoi piatti e far sentire gli ospiti a casa e a loro agio. Su Instagram Tracy ha più di 100mila followers e li delizia ogni giorno con reels sulla sua cucina e vari turorial. Tracy è tornata spesso in Nigeria per questioni lavorative ed è stata molto felice di essere li, nonostante tutto ha anche dichiarato di aver trovato qualche difficoltà con l’uso della lingua inglese: “Non è stato facile tenere lezioni di cucina in inglese dopo anni a parlare italiano e negli ultimi anni anche un po’ di dialetto Veronese”.

