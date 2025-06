Tutto su Tracy Quade, la moglie di Bobby Solo

L’amore non ha età e quello che lega Bobby Solo alla moglie Tracy Quade lo dimostra ogni giorno. Nonostante tra i due ci siano ben 25 anni di differenza, dopo essersi incontrati e innamorati, Tracy e Bobby solo non si sono più lasciati decidendo di costruire insieme una famiglia per vivere un futuro radioso l’uno accanto all’altra. Nata nel 1970, Tracy Qaude è una donna molto discreta e riservata e della sua vita prima dell’incontro con Bobby Solo si sa davvero poco. L’artista, però, parla spesso della donna che ha portato nella sua vita serenità descrivendola come una donna intelligente e astuta.

Dopo il matrimonio con Bobby Solo, nonostante la popolarità e il successo del marito, Tracy è rimasta sempre lontano dai riflettori lasciando la scena al marito con cui, dopo il primo incontro, avvenne un episodio particolare legato ad un numero di telefono.

Tracy Quade e Bobby Solo:: l’errore sul numero di telefono

Il primo incontro tra Tracy Quade e Bobby Solo risale al 1995 e a fare incontrare i due fu un volo: all’epoca, infatti, Tracy lavorava come hostess. La bellezza della donna colpì immediatamente Bobby che, in alcune interviste, ha raccontato di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine al punto da aver chiesto ad un collega di Tracy di presentarli. Tracy, poi, chiede l’autografo di Bobby Solo che decise di dare un seguito a quell’incontro.

Tuttavia, a causa di un errore del suo bassista nel trascrivere il numero di telefono, la relazione ha rischiato di non nascere mai. Nonostante l’errore, Bobby Solo riuscì comunque a contattarla e, dieci anni dopo il primo incontro, è arrivato il matrimonio.