Chi è Tracy Quade, la moglie di Bobby Solo: hostess di origini statunitensi, per l'artista, che l'ha conosciuta in volo, è stato un vero colpo di fulmine

Da trent’anni Bobby Solo è innamorato di Tracy Quade, la moglie, molto più giovane di lui. “Ci siamo incontrati sull’aereo. Ero andato a cantare a New York: lei era in prima classe come assistente di volo e io mi sono innamorato subito di lei. Ho detto da subito “Io la sposerò”. Il mio chitarrista mi disse: “Ma che sei matto, hai 50 anni, lei ne avrà venti”. E anche mia mamma mi ha detto lo stesso” ha raccontato l’artista ospite a “Domenica In”. Un vero e proprio colpo di fulmine per l’artista, che nonostante la grande differenza di età ha deciso subito di provare a conquistare quella splendida giovane, segnando tra l’altro il suo numero di telefono in maniera errata.

Per Tracy Quade, hostess di origini coreano-statunitensi, invece, l’innamoramento è stato più lento: “Mi sono innamorata di lui perché mi faceva ridere. Mi metteva allegria. Mi sono però accorta di essermi innamorata di lui quando il volo Roma-New York durava tantissimo, mentre New York-Roma durava veramente un attimo. Perché non vedevo l’ora di tornare a Roma e vederlo” ha rivelato.

Chi è Tracy Quade, la moglie di Bobby Solo: “Le ho chiesto di sposarmi e…”

Bobby Solo, dopo essersi innamorati di Tracy Quade, che sarebbe poi diventata sua moglie molto più avanti, ha raccontato: “Io non speravo neanche di sposarla, non credevo accettasse. Allora ho preso una casa vicino Fiumicino con tanti cani, che lei ama. E poi gliel’ho chiesto”. Da quel momento è dunque cominciata la loro storia d’amore, un percorso di vita che ha portato anche alla nascita di un figlio, Ryan, venuto al mondo nel 2013, molti anni dopo l’inizio della loro relazione. I due, nonostante una grande differenza di età di più di 25 anni, fin dal primo momento hanno fatto progetti importanti insieme che si sono poi concretizzati e che oggi li rendono felici e innamorati da più di trent’anni.