Chi è Tracy Quade, moglie di Bobby Solo/ “Un colpo di fulmine, mi chiese l’autografo”

Chi è Tracy Quade, la donna più importante per Bobby Solo

Tracy Quade è l’ultima moglie del grande cantautore italiano Bobby Solo (Roberto Satti). Il cantante, che a breve sarà ospite per la prima volta a Verissimo, ha sempre ammesso di aver avuto un passato da latin lover; a Tv Sorrisi e Canzoni aveva dichiarato: “Ero belloccio e ne ho approfittato, certo, anche se non come Little Tony che era un “macinatore”. Io ero timido, lasciavo fare”. Prima di innamorarsi perdutamente di Tracy Quade, Bobby Solo aveva avuto diversi flirt e anche un matrimonio con Sophie Teckel, una ballerina da cui ebbe ben tre figli: Alain, Chantal e Muriel.

Tracy Quade e Sophie Teckel, mogli Bobby Solo/ Due matrimoni felici

Poco prima del divorzio, avvenuto nel 1991, il cantante aveva anche avuto una breve storia con Mimma Foti, da cui nacque Veronica, la figlia che Bobby Solo ha riconosciuto dopo molti anni. Tra tutte le donne però, Tracy Quade è la più importante e anche la più giovane! L’attuale moglie di Bobby Solo ha origini coreane ed è ben 26 anni più giovane di lui, fattore che non ha mai costituito alcun problema per la coppia ma che è stato a lungo oggetto di critiche esterne. Tracy un tempo era un’assistente di volo ma dopo il loro primo incontro la sua vita è cambiata radicalmente.

Bobby Solo: "Colpo di fulmine con mia moglie Tracy"/ "Lei chiese autografo io numero"

La storia d’amore di Tracy Quade e Bobby Solo e il racconto del loro primo incontro

Bobby Solo incontrò per la prima volta la sua attuale moglie Tracy Quade durante un viaggio in aereo, mentre lei stava lavorando come assistente di volo. Sul loro primo incontro, il cantante ha raccontato a Domenica In: “E’ stato un colpo di fulmine. Lei faceva l’assistente di volo. Era il ’95, ero su un aereo diretto a New York, dovevo esibirmi ad un matrimonio, lei passava con le bottiglie di acqua, ho guardato il mio chitarrista ed il mio manager dicendo che avrei dovuto sposare quell’angelo.. alla fine l’assistente capo era italiano e ci ha presentati all’uscita dell’aereo. Lei mi chiese l’autografo (conosceva solo Zucchero) ma non mi aveva notato”.

Bobby Solo "Mio padre non voleva facessi musica"/ "Little Tony? Nessuna rivalità..."

Tracy invece aveva dichiarato: “Lui era molto gentile e trasparente. Mi diceva che andava ad una festa a New York e mi ha dato il suo numero ma non mi ha mai più chiamata”. La storia d’amore tra i due, paragonata da alcuni a quella di John Lennon e Yoko Ono, li ha portati a sposarsi nel 2005 e a diventare genitori del piccolo Ryan nel 2013. L’evento più inaspettato della loro storia fu proprio l’arrivo del loro bambino, che fece meravigliare i fan e il pubblico italiano, dato che Bobby Solo a quel tempo aveva ben 68 anni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA