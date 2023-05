Chi è Tracy Spencer, cantante scoperta da Claudio Cecchetto/ Autrice di ‘Run to me’

Dopo l’ottimo successo della prima puntata di venerdì scorso, ritorna oggi, 5 maggio 2023 in prima serata su Rai1 l’appuntamento con I migliori anni, lo spettacolo musicale del venerdì sera della prima rete della televisione pubblica diretto e condotto da Carlo Conti.

Ospite di questo appuntamento musicale Tracey Spencer, che raggiunse l’apice della sua carriera negli anni ’80.

Tracy Spencer vinse il Festivalbar nel 1986 con Run to me

Tracy Spencer, pseudonimo di Louise Tracy Freeman è nata a Londra il 5 gennaio 1962, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha, quindi, 61 anni. Tracy Spencer è la nota cantante che ha furoreggiato in vetta alle classifiche di vendita italiane e internazionali nella seconda metà degli anni Ottanta. Si è trasferita in Italia giovanissima e ha iniziato a lavorare come attrice nel 1984 apparendo in diversi film italiani: “A tu per Tu” , “Domani mi sposo” e “L’allenatore nel pallone”.

Nel 1985 ci fu un incontro con il talent scout e produttore Claudio Cecchetto che, insieme al presentatore Gerry Scotti, pensò di lanciarlo nel mondo della musica. Fu scelto un nome d’arte, Tracy Spencer, preso dal famoso attore americano Spencer Tracy. Con questo pseudonimo, la cantante dominò la hit parade italiana nell’estate 1986 con Run to Me, brano che la portò a trionfare al Festivalbar: il singolo balzò in cima alla classifica dei 45 giri spodestando la superstar Madonna, tuttavia non ebbe un simile riscontro nel resto d’Europa. Il brano, di autori italiani, era già stato inciso da Ray Foster circa un anno prima, passando pressoché inosservato.

Tracy Spencer, dopo il successo degli anni ’80 scomparve dalle scene

La seconda tappa della carriera di Tracy Spencer è rappresentata dal singolo “Love Is Like A Game”, la cui versione originale era del 1985 di ” Hot Cold ” ed era firmata da Ivana Spagna . Nell’estate del 1987 uscì il terzo singolo “Take me back” e anche il primo ed unico album “Tracy”. Nel 1988 si ripresentò al Festivalbar con il brano “I Feel For You”, ma ottenne solo un discreto successo. Nello stesso anno lasciò l’Italia per trasferirsi a Londra. Ha sposato un amministratore di registri e si è stabilita ad Amburgo, in Germania, dove ha avuto due figli, ma non si conoscono i loro nomi.

Dopo il grande successo che ha ottenuto negli anni ’80, Tracy Spencer è praticamente scomparsa dalle scene, salvo rare eccezioni. Nel 1998 il programma televisivo di Italia 1, Meteore, la ritrovò e la invitò in studio per esibirsi e ricordare i tempi di quando era una star a livello internazionale. Nel 2001 partecipò alla trasmissione La notte vola. Preferisce avere un controllo totale sulla sua vita privata. Anche per questo motivo ha scelto di non avere profili sui social, una scelta piuttosto insolita per un’artista del suo calibro. Partecipò già a ‘I migliori anni‘, nell’ultima puntata del 2017. In quell’edizione, a presentare con Carlo Conti c’era Anna Tatangelo.

