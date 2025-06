Chi è Tropico, nome d'arte di Davide Petrella, l'artista che ha scritto numerose hit della musica italiana per altri artisti? Carriera e...

Si chiama Tropico ma il suo vero nome è Davide Petrella. Lui, nato a Napoli nel 1985, è un cantautore italiano che ha scritto, nel corso della sua carriera, numerosi brani per artisti importantissimi. Petrella, infatti, è conosciuto più per la sua attività da paroliere: ha scritto, infatti, canzoni per Fedez, Alessandra Amoroso, Coez, Marracash, Cesare Cremonini ma anche Elisa, Jovanotti, Emma Marrone e tanti altri artisti ancora. La carriera musica di Tropico è cominciata prestissimo: aveva appena 11 anni, Davide, quando ha cominciato a scrivere i suoi primi brani. Allo stesso tempo ha iniziato a cantare con il gruppo napoletano “Le Strisce”, raggiungendo popolarità sui social di allora e in particolar modo su Myspace. Nel 2008 è arrivato, con Cremonini, il primo EP, mentre nel 2011 il Festival di Sanremo tra i giovani.

L’amicizia con Cesare Cremonini si è trasformata ben presto in una collaborazione professionale più proficua, con diverse canzoni scritte insieme all’artista, come “Logico”. Grande, negli anni, il successo di Davide Petrella come autore di brani: ha scritto, infatti, tante canzoni di grande successo, come “Due vite” di Mengoni, arrivato primo a Sanremo 2023, e “Cenere”, che lo stesso anno si è posizionata seconda. Anche a Sanremo 2025 Petrella è stato autore di diversi brani, per Gaia, Elodie, Tony Effe e i The Kolors. Successivamente ha pubblicato due diversi singoli scritti e interpretati proprio da lui.

Chi è Tropico: “Sono un artista e non solo uno scrittore”

Parlando con Fanpage del suo percorso artistico, Tropico ha spiegato che molto spesso viene confuso per un autore e non per un artista: “Devo continuamente spiegare che faccio l’artista da quando ero bambino, poi l’autore è successo dopo, ma io sono un artista, scrivere le canzoni per altri è una delle cose più belle che ho nella vita, ma chiaramente le due cose vanno di pari passo. Mi importa scrivere canzoni, in generale, quindi tengo al mio progetto come la cosa più importante”. In questo momento la sua carriera va dunque a gonfie vele, ma non sappiamo se ci sia qualche amore nella sua vita: top secret, infatti, la vita privata di Tropico.