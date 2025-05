CHI È TYRA GRANT, UN’ALTRA PREDESTINATA DEL TENNIS

Chi è Tyra Grant? Il suo nome è rimbalzato nelle cronache sportive negli ultimi giorni, in virtù della scelta di giocare per l’Italia “abbandonando” così gli Stati Uniti. Si parla di tennis, uno sport che sta diventando nazionalpopolare, per usare un’espressione che magari farà storcere un po’ il naso: grazie a Jannik Sinner, che ormai non ha più bisogno di alcuna presentazione, non solo tanti talenti di casa nostra hanno iniziato a farsi notare sotto i riflettori (da oggi Lorenzo Musetti, non certo l’ultimo arrivato, è nella Top Ten del ranking Atp), ma addirittura tantissime persone che in precedenza avevano magari snobbato il mondo della racchetta hanno iniziato ad approcciarsi al tennis.

Chi mastica la disciplina, sa che rimanendo in casa nostra gli spunti non mancano: giusto un paio di mesi fa abbiamo più che giustamente citato la wild card che Federico Cinà ha ottenuto a Miami, sfruttandola in pieno e replicando poi a Madrid. Ecco: Tyra Caterina Grant, nata a Roma, ha un anno meno di Cinà, e almeno fino a qualche giorno fa al di fuori del mondo del tennis la si conosceva (forse) per essere la figlia di Tyrone Grant, noto agli appassionati di basket che lo hanno ammirato a Livorno (primo per valutazione e terzo per rimbalzi, promosso in Serie A1), Avellino (miglior marcatore della squadra in Serie A1) e Teramo (altra promozione, viaggiando a oltre 17 punti di media), e che poi ha anche vestito le maglie di Milano, Virtus Bologna, Treviso e Venezia; e Veroli, nel periodo in cui Tyra è venuta alla luce.

TYRA GRANT GIOCHERÀ PER L’ITALIA

Ora: perché la notizia di una ragazzina, da poco diciassettenne, che sceglie di giocare per l’Italia fa tanto rumore? Semplice: un po’ come per Lara Colturi, la cui storia ha riempito i rotocalchi anche di recente per un possibile (per ora rientrato) ritorno in azzurro, chi l’ha vista giocare giura che siamo in presenza di una campionessa in erba, magari non un fenomeno generazionale alla Sinner, o come promette di essere Cinà, ma comunque con un livello tale da far drizzare le antenne, soprattutto in un momento – e non è secondario – in cui l’Italia del tennis femminile ha sì vinto l’ultima Billie Jean King Cup ma, diciamola tutta, non è decisamente ai livelli globali dei due decenni precedenti, con la sola Jasmine Paolini a tirare la baracca e qualche timida e rara incursione di qualche collega. In più, una suggestione che da questo punto di vista non guasta mai: prima di trasferirsi in Florida, e allenarsi con la USTA (l’associazione statunitense, per l’appunto), Tyra Grant ha mosso i primi passi al Piatti Tennis Center di Bordighera. Suona qualcosa? Certamente: sono i campi sui quali Sinner si è formato.

Chiaramente però Tyra Grant deve essere qualcosa in più di una semplice associazione o di un padre che è stato protagonista nel basket di casa nostra: infatti, a livello juniores ha raggiunto la posizione numero 4 del ranking ITF, a 14 anni ha vinto il doppio dell’Orange Bowl facendo coppia con Iva Jovic (altra giovanissima da tenere d’occhio) ma soprattutto ha conquistato tre Slam, sempre nel doppio, trionfando al Roland Garros, agli Australian Open e a Wimbledon, anche a Melbourne e Londra condividendo il campo con la Jovic. Ecco: abbiamo anche i risultati giovanili a far sperare che il passaggio di Tyra Grant alla federazione italiana possa essere proficuo e regalarci una giocatrice che ricalchi le orme, o faccia addirittura meglio, di Flavia Pennetta e Sara Errani.

TYRA GRANT E I MOTIVI DELLA SCELTA

Per chi invece si stia chiedendo perché Tyra Grant abbia scelto di giocare sotto bandiera italiana, per il momento una spiegazione ufficiale non c’è: naturalmente possiamo ipotizzare, e citare il fatto che la nostra federazione possa garantirle maggiori aiuti, economici e non solo, rispetto a quanto possano fare gli Stati Uniti, perché il bacino di utenza oltre oceano è nettamente superiore e, solo oggi, ci sono ben quattro giocatrici in Top Ten (Coco Gauff, Jessica Pegula, Madison Keys e Emma Navarro) e due di loro hanno già vinto un Major.

In Italia invece Tyra Grant potrebbe trovare quei contributi necessari, soprattutto all’inizio della carriera, per emergere e riuscire a entrare stabilmente nel circuito Wta. Intanto gli Internazionali d’Italia le hanno concesso una wild card per il tabellone principale, a conferma dell’hype che ha generato questa sua decisione: per sapere poi se davvero Tyra Grant diventerà una stella del tennis femminile, “semplicemente” una buona o ottima giocatrice o altro ancora, bisognerà aspettare come per Federico Cinà e come abbiamo fatto per Jannik Sinner, come giusto che sia.