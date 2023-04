Chi è Ugur Gunes/ “Il successo di Terra Amara? La popolarità mi imbarazza”

Ugur Gunesş: da Terra Amara a Verissimo

Ugur Gunes, l’attore di Terra Amara, torna a Verissimo per raccontarsi: dalla carriera di attore al grandissimo successo della soap turca. Una popolarità senza precedenti per l’attore che nella celebra soap veste i panni di Yilmaz e che si è ritrovato improvvisamente catapultato sulle pagine di tutti i settimanali di gossip. Proprio a Silvia Toffanin alcune settimane fa ha confessato: “Ugur Gunes ha poi aggiunto di non aspettarsi il successo di “Terra Amara” e del suo personaggio Yilmaz e di sentirsi a disagio per via della sua popolarità: “la popolarità mi imbarazza, non è facile gestirla, ma questo è un aspetto del mio lavoro. Fare questo mestiere comporta l’obbligo di interfacciarsi con il successo. Non mi sono ancora abituato, ma provo a farlo, perché è un aspetto della mia professione”.

La carriera di attore non era nei suoi piani da bambino, visto che sogna di essere un pilota: “prima di iscrivermi all’università ero indeciso, poi improvvisamente ho optato per il mestiere di attore e mi è piaciuto. I miei genitori non volevano che mi occupassi di questo, ho dovuto fare delle scelte. Adesso, però, anche loro sono orgogliosi di me. Abbiamo trascorso momenti difficili in passato, ma non ho rimpianti: ciò che sono oggi lo devo a quelle esperienze fatte nella mia infanzia. Mi hanno dato una maturità che mi tiene lontano dalla presunzione. Non ho un grande rapporto con i soldi, per me sono solo un mezzo materiale. Sono orgoglioso di chi sono”.

Ugur Gunes ha una fidanzata?

Ugur Gunes che presta il volto al personaggio di Yilmaz nella soap di successo Terra Amara è ancora single. Nessuna donna o fidanzata nella sua vita come ha confessato proprio l’attore a Verissimo: “sono single ed è una situazione che va avanti da tanto tempo. Non ho una vita sentimentale”.

Infine l’attore ha parlato anche del terribile terremoto che il mese scorso ha distrutto la sua terra: “é stato doloroso, molto. Una situazione impossibile da descrivere, un evento devastante. Le scosse di assestamento continuano ancora, spero finiscano presto. In occasione del primo grande sisma ero a Istanbul e lì non l’abbiamo sentito, mentre la mia famiglia ad Ankara sì. Fortunatamente i miei cari stanno tutti bene, ma stiamo continuando a sentire storie di dolore e di speranza”.

