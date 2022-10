Chi è Umberto Anzolin, il marito di Heather Parisi / perché quella fuga in Oriente?

Umberto Maria Anzolin e Heather Parisi si sono trasferiti a Hong Kong nel 2013

Nel salotto di Silvia Toffanin, domani pomeriggio a partire dalle 16,30, sarà ospite, tra gli altri, Heather Parisi. Molte le domande che la conduttrice di Canale 5 le rivolgerà e sicuramente non mancheranno gli spunti per parlare di suo marito, Umberto Maria Anzolin. Umberto è sposato con la ballerina dal 2013 ed è rimbalzato sui media, soprattutto per il fallimento dell’azienda di famiglia: la Conceria Anzolin.

Heather Parisi/ "Rughe? Ho imparato ad amarle: orgogliosa di non aver mai fatto un.."

Heather e Umberto hanno avuto due gemelli: Elizabeth e Dylan. La loro vita, da nove anni, non è più in Italia. Proprio in seguito al fallimento della conceria Parisi e Anzolin si sono trasferiti in Oriente, precisamente a Hong Kong. Una decisione che per molti è stata traducibile come una fuga all’estero. Heather Parisi, però, ci ha sempre tenuto a sottolineare che non è stato affatto così, ma semplicemente la famiglia è emigrata a Est perché l’attività del marito Umberto si è insediata là.

Heather Parisi "Enrico Mentana? Provo profonda pena"/ "In Italia non andrei a votare"

Umberto Anzolin è sempre stato molto riservato

La problematica della conceria Anzolin sollevò numerose polemiche, con i 52 operai finiti in cassa integrazione e i coniugi, che sarebbero assieme dal 2006, che decidevano di mollare tutto e trasferirsi ad Hong Kong. Domani, sicuramente la Parisi avrà modo di parlare anche di questo argomento e di fare chiarezza una volta per tutte. Come sempre lei ha ribadito: “non siamo scappati.” Anzi, lei aveva dichiarato: “era un sogno divenuto realtà.”

Per quanto riguarda lui, Umberto è una persona molto riservata, tiene moltissimo alla sua privacy, per cui non ha mai reso nota la sua età e tantomeno si conosce il luogo dov’è nato. Si sa che è originario della provincia di Vicenza.

Heather Parisi "Vaccino? Io e i miei figli non lo faremo"/ "Studi sul siero nascosti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA