VÆB con “RÓA” è il duo musicale rappresentante della Norvegia in gara all’Eurovision 2025. Durante la prima semifinale i VÆBha conquistato il pubblico della St. Jakobshalle a Basilea, in Svizzera accedendo così alla finale che decreterà la canzone vincitrice della 69esima edizione dell’annuale concorso canoro. Ma chi sono i VÆB? Il duo musicale Islandese è nato nel 2022 ed è formato dai fratelli Matthías Davíð e Hálfdán Helgi Matthíasson che hanno raggiunto la grande popolarità rappresentando l’Islanda all’Eurovision Song Contest 2025. Il loro brano dal titolo “RÓA” significa tranquillo, ma in realtà la canzone è qualcosa di travolgente; un mix unico di generi che spazia dal rap al rock con effetti visivi e una performance che è riuscita a conquistare l’attenzione del pubblico conquistando l’accesso alla finale dell’EC.

I VÆB sono nati musicalmente nel 2022 facendosi conoscere nel mondo del rap; nello stesso anno hanno inciso il primo album che si è fatto molto apprezzare in Islanda. Poi nel 2023 hanno conquistato la classifica islandese fino alla grande occasione: l’Eurovision.

VÆB con “RÓA”, l’Islanda in finale all’Eurovision 2025

La performance dei VÆB con “RÓA” all’Eurovision 2025 è stata molto apprezzata dal pubblico che sui social ha sottolineato l’esibizione davvero spettacolare. Un meno hanno convinto le doti vocali del duo formato dai fratelli Matthías Davíð e Hálfdán Helgi Matthíasson considerando il commento di un utente “Non sanno cantare, mi dispiace perché adoro la canzone”. E ancora c’è chi non esclude la possibilità che l’Islanda possa perdere punti e consensi per la presenza della Svezia: “il problema per l’Islanda è che la Svezia è nella stessa semifinale e chi apprezzerebbe di più la canzone islandese probabilmente voterà per la Svezia. Essere primi in lizza non aiuterà di certo”.

Naturalmente è ancora tutto da decidere, visto che la gara è ancora aperta, anche se le possibilità di vittoria per il duo musicale islandese è molto bassa!