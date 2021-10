Chi è Vale LP, X Factor 2021 squadra Emma/ Soffriva di analfabetismo emotivo

Chi è Vale LP, concorrente di X Factor 2021

Vale LP è una dei concorrenti del roster di Emma in gara a X Factor 2021. Il nome d’arte di Valentina Sanseverino, 21enne di Caserta, significa “Vale La Pena”. Ha raccontato che, da piccola, aveva difficoltà di comunicazione nell’esprimere le sue emozioni, soffriva di analfabetismo emotivo: “In me c’è questo disagio nel non riuscire a esprimermi in modi semplici se non canto. La musica è un posto dove posso liberarmi di ansie e tensioni, riesco ad essere me stessa nel modo più possibile. Mi sono ritrovata ad avere delle cose che assomigliavano a canzoni, ma in realtà erano sfoghi”, ha confessato ai microfoni di Sky. La sua carriera è iniziata nel 2018, con una demo su SoundCloud. Nel maggio 2020 ha pubblicato il suo primo Ep e successivamente ha collaborato con il rapper CoCo, nel singolo “Non mi capirai mai”. Nel 2021 è uscito “America”, un brano elettropop.

Il percorso di Vale LP a X Factor 2021

Vale Lp si è presentata alle audizioni di X Factor 2021 con il suo inedito “Cherì”, dedicato ad una persona che per lei era molto cara. Quando Emma Marrone le ha chiesto perché sia a X Factor, lei ha risposto: “Perché voglio passare da un paesino di 8000 abitanti all’Italia intera”. Con la sua esibizione ha convinto tutti quanti i giudici, passando così ai Bootcamp dove ha interpretato il suo singolo, dal titolo “P0rcella”. Vale Lp è riuscita a convincere per la seconda volta Emma, che ha deciso di portarle alla fase finale delle selezioni. Agli Home Visit, la cantante ha portato una cover di Pino Daniele, “Che Dio ti benedica”. Nonostante la piccola incertezza iniziale, Emma l’ha fortemente voluta con sé ai Live: “Quando ho saputo che era Emma il mio giudice, ero felicissima. Ero contenta di poter affrontare questo percorso con lei”, ha raccontato la giovane cantante.

Video, audizione di Vale LP a X Factor 2021

