Ernia e Valentina Cabassi diventano genitori: l’annuncio social

Ernia, celebre rapper milanese, sta per diventare papà per la prima volta. L’annuncio ufficiale è arrivato nelle ultime ore e ha mandato in tilt il web, svelando che la sua fidanzata Valentina Cabassi è incinta. “Mamma e papà. Mi esplode il cuore, non vediamo l’ora di conoscerti” ha scritto Valentina su Instagram a corredo di un video che mostra come la ragazza ha dato la notizia al rapper. Nelle immagini, infatti, Valentina tiene tra le mani un test di gravidanza positivo e lo mostra al compagno, che inizialmente la guarda incredulo, poi la abbraccia felicissimo.

Nel video, i due guardano insieme il test, poi Valentina Cabassi lo mostra in videochiamata o dal vivo anche ad amici e parenti, mostrandoci la loro gioia e le loro lacrime per la bellissima notizia. E si prosegue con la visione del pancino appena accennato della ragazza prima a 10 settimane, poi a 16 e, infine, a 18.

Chi è Valentina Cabassi, fidanzata di Ernia in dolce attesa

La gioia della fidanzata di Ernia, Valentina Cabassi, è tantissima, ed è condivisa anche dal rapper, noto al pubblico per canzoni come ‘Acqua tonica’, ‘Nuda’, o la celebre ‘Superclassico’, che è proprio il brano scelto dalla ragazza come colonna sonora del video postato su Instagram. Un video che ha conquistato centinaia di migliaia di like e migliaia di commenti di congratulazioni per la coppia in dolce attesa.

Ma chi è Valentina Cabassi, la fidanzata di Ernia? Classe 1996, ha quindi 29 anni ed è originaria di Milano. È appassionata di moda e ha lavorato come modella con importanti brand internazionali. Successivamente è stata scelta come testimonial per il marchio Subdued. Oggi è anche una influencer che conta oltre 400mila follower su Instagram.

