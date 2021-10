Chi è Valentina Colombi, ex Piero Nero, fidanzato Raffaella Fico/ Riavvicinamento?

Valentina Colombi è l’ex fidanzata di Piero Nero, attuale partner di Raffaella Fico. “Lui voleva stare con me, mi ha fatto recapitare un mazzo di rose lo scorso 30 luglio. E’ ancora innamorato di me, lo sanno veramente tutti”, aveva detto la sua ex nei giorni scorsi. “Ci sono stati due o tre episodi in cui mi avrebbe voluto sposare e avere dei figli. L’ultima volta quest’estate”, ha raccontato, gettando nuove ombre sulla coppia Fico-Nero. “So di questa storia”, replica serenamente Raffaella Fico durante la sesta puntata del Grande Fratello VIP. “E’ stata un prendi e lascia la loro storia”. Di Valentina Colombi, oltretutto, si sa davvero pochissimo. Stando alle informazioni reperite in rete sappiamo che è di Livorno e operativa nel settore immobiliare. Con Piero Nero, di fatto, non ha mai avuto un legame stabile, anche se lei pare avere una visione totalmente diversa sul loro rapporto.

