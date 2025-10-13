Valentina, la compagna di Domenico D'Alterio e mamma di sua figlia Paola arriva al Grande Fratello 2025 per un faccia a faccia di fuoco: chi è

Si chiama Valentina la compagna di Domenico D’Alterio, concorrente del Grande Fratello 2025, che sta per fare il suo ingresso nella Casa per un acceso confronto. Il motivo? La donna a quanto pare è furiosa per il comportamento che sta avendo Domenico nella Casa e, in particolare, per la sua eccessiva vicinanza ad una delle concorrenti. Negli ultimi giorni, Domenico è infatti apparso molto vicino a Benedetta Storchi, la norcina romana che ha già avuto un flirt nella Casa con Giulio Carotenuto.

Simona Ventura spiazzata da Omer e Jonas al Grande Fratello: "Rissa? Finito tarallucci e vino"/ Salta blocco

Tra Domenico e Benedetta pare sia nata una simpatia che non è però andata oltre ad abbracci e grandi risate, anche se è parso evidente lo sbocciare di un legame particolare, tanto che la stessa Simona Ventura ha annunciato in studio: “Si è avvicinato un po’ troppo alla nostra Benedetta…”.

Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio e mamma di sua figlia Paola arriva al Grande Fratello 2025 per un confronto

Valentina, la storica compagna di Domenico D’Alterio, non ha affatto apprezzato questa vicinanza, tanto da chiedere di poter avere un confronto con lui e tentare di metterlo in guardia dalle conseguenze che questo suo atteggiamento potrebbe avere nella loro relazione. Una relazione d’altronde longeva, visto che dura da circa dieci anni, e che ha anche portato alla nascita di una figlia, Paola. I due, infatti, oltre che essere fidanzati sono anche genitori di una bambina; ciò vuol dire che la vicinanza a Benedetta potrebbe avere delle conseguenze anche sulla figlia. Non resta che scoprire come andrà il faccia a faccia tra Valentina e Domenico per capire quale sarà il destino di questa relazione.

Perché Simone De Bianchi e Grazia Kendi hanno litigato al Grande Fratello 2025?/ Una battuta scatena tutto