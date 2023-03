Chi è Valentina De Ceglie, moglie di Fabrizio Biggio/ La passione per il crochet

Valentina De Ceglie e Fabrizio Biggio: “L’unica che mi sopporta…”

Grazie al recente sodalizio con Fiorello, il nome di Fabrizio Biggio è tornato ad essere dominante nell’ambito della comicità televisiva. L’attore è noto per l’iconico duo de I Soliti Idioti con Francesco Mandelli oltre che per diverse collaborazioni televisive e cinematografiche di spicco. La nuova notorietà acquisita ha portato ad accendere la luce dei riflettori anche sulla sua vita privata e sentimentale, in particolare sulla sua dolce metà: Valentina De Ceglie.

“Io sono super disordinato: le mie compagne del passato non lo accettavano e infatti sono state fatte fuori, inesorabilmente, una dopo l’altra”. Racconta così Fabrizio Biggio – chiaramente con fare sarcastico – in una recente intervista per Grazia come la sua compagna, Valentina De Ceglie, sia l’unica dei suoi amori a sopportare anche il più grande dei suoi difetti. La donna dal canto suo non è solita impreziosire il rapporto con dichiarazioni al miele; nonostante sia particolarmente attiva sui social e pare anche nel mondo della TV cerca comunque di tenere lontana la sua vita privata e sentimentale dalle chiacchiere di cronaca rosa e gossip.

Valentina De Ceglie, moglie di Fabrizio Biggio: il successo social con Mini Molly Crochet

Valentina De Ceglie, moglie di Fabrizio Biggio, come accennato lavora a stretto contatto con il mondo televisivo seppur con un ruolo dietro le quinte. Non sono reperibili informazioni sulla sua attività per il piccolo schermo ma grazie al suo profilo social è invece nota la grande passione per il crochet. La moglie del comico ha infatti inaugurato una pagina social intitolata Mini Molly Crochet dove mette in bella vista tutte le sue peculiari lavorazioni all’uncinetto.

La passione per il crochet è dominante sui profili social di Valentina De Ceglie – moglie di Fabrizio Biggio – come testimoniato dalle creazioni stravaganti particolarmente apprezzate dai suoi followers. Con l’arte dell’uncinetto delizia infatti i fans con oggetti disparati, dalle borse ai semplici elementi d’arredo utili per abbellire le proprie case. Oltre a documentare la sua passione e attività professionale, Valentina De Ceglie evita però di utilizzare i social per raccontare la sua vita privata e sentimentale. Sono infatti poche le foto con il marito Fabrizio Biggio e con i loro due figli: Aldo e Bianca.

