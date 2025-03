Tutto su Valentina, dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le nuove dame del parterre del trono over di Uomini e donne spicca Valentina che si è fatta subito notare per la bellezza e l’atteggiamento ipnotico. Curve morbide, capelli castani, sguardo intenso e labbra carnose, rendono Valentina una delle dame più belle del parterre. Valentina ha 35 anni, è nata a Napoli ma si è trasferita a Milano, dove si è affermata come imprenditrice. Attualmente single, ha deciso di provare a trovare il suo principe azzurro partecipando a Uomini e Donne dove tante coppie sono nate. Pur essendo arrivata da pochissimo, la sua presenza non è passata inosservata e il cavaliere che è stato, più di tutti, colpito dalla sua bellezza è Alessio Pili Stella.

Anticipazioni Uomini e Donne, dal 24 al 28 marzo 2025/ Gianmarco va a riprendere Francesca, Damiano deluso

Quest’ultimo che è tornato nel parterre dopo la fine della storia con Claudia Lenti, pur essendo uscito per un mese con Luana, dandole prima l’esclusiva per poi fare un passo indietro, ha deciso di provare a conoscere anche Valentina.

Valentina chiude con Alessio Pili stella a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Alessio Pili Stella per confrontarsi con Valentina con cui è uscito. Il cavaliere, tuttavia, prima di parlare con Valentina, si scontra con Luana, la dama con cui è uscito per un mese dandole anche l’esclusiva. “Non pensi che prima di uscire con lei avresti dovuto chiarire con me?”, chiede Luana che ammette di non aver condiviso il modo di fare di Alessio che, dopo aver ritirato l’esclusiva, è uscito subito con Valentina.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 24 marzo 2025/ Caos scelta Gianmarco Steri: Nadia si autoelimina?

Quest’ultima ascolta il confronto tra Alessio e Luana e, rendendosi conto della presenza costante di Luana ancora nella vita del cavaliere, fa un passo indietro. “Non voglio essere uno svago”, ammette Valentina che, volendo un uomo deciso e sicuro di ciò che vuole, fa un passo indietro chiudendo subito la frequentazione.