Valentina Melis è l’ex compagna di Massimiliano Varrese: perché si sono lasciati

Massimiliano Varrese ha avuto un grande amore nella sua vita che ha il nome di Valentina Melis. I due non stanno più insieme da tempo ma rimangono legati da buoni rapporti, anche perché condividono una figlia, Mia, nata nel 2017. Di questo rapporto Varrese ne ha parlato a lungo durante la sua esperienza al Grande Fratello dello scorso anno, ammettendo anche di provare ancora dei sentimenti per Valentina e di desiderare, un giorno, che la sua famiglia si riunisca.

Ad oggi, Massimiliano Varrese e Valentina Melis continuano ad essere due ex in buoni rapporti, divisi in passato da incongruenze e dolori. È stato proprio Varrese, in un’intervista rilasciata a Verissimo, a rivelare le motivazioni della fine della loro storia d’amore. “Anche quando ci sono rapporti di grande complicità, come nel nostro caso, a volte i dolori ti allontanano: ti portano a guardare il proprio dolore come se fosse più forte di quello dell’altra persona”, ha spiegato l’attore.

Valentina Melis e Massimiliano Varrese hanno un nuovo compagno oggi?

La relazione tra Massimiliano Varrese e Valentina Melis è poi arrivata ad un vicolo cieco: “Quando ci siamo resi conto che non eravamo sulla stessa frequenza, abbiamo deciso di allontanarci, mettendo davanti il bene di nostra figlia”, ha aggiunto l’ex gieffino. Stando a quanto trapela dai rispettivi profili social, Valentina e Massimiliano hanno ormai delle nuove vite e non sembra ci sia, al momento, un nuovo compagno o compagna nella loro vita, che rimane dunque dedicata principalmente al lavoro oltre che alla loro bambina Mia. I buoni rapporti però cosa certa: la stessa Valentina ha fatto più di una sorpresa a Massimiliano nel corso della sua avventura al Grande Fratello.