CHI E’ VALENTINA MELIS, EX MOGLIE MASSIMILIANO VARRESE/ Sorpresa al Grande Fratello 2023

Al Grande Fratello 2023 una bella sorpresa per Massimiliano Varrese. Il ballerino riceve una lettera della ex moglie Valentina Melis. “Io ti conosco e so leggere cosa c’è dietro i tuoi sorrisi, le arrabbiature. Io ti vedo, so quanto ti manca nostra figlia e so quanta paura ti faceva allontanarti da lei. Lei è il nostro amore. Sono stati 2 anni sofferti, è inutile nasconderlo, abbiamo provato in ogni modo a resistere, lo dovevamo al grande amore che ci ha portato alla nascita di nostra figlia, ma abbiamo capito di non volerci accanirci e abbiamo il privilegio di chiamarci ancora famiglia e questa è la nostra vittoria. Non perdere di vista quello che sei, Mia è la tua bussola” – ha scritto la ex compagna.

Massimiliano Varrese è visibilmente emozionato e racconta la bellissima storia d’amore vissuta con la madre di sua figlia: “io e Valentina abbiamo avuto un grandissimo amore, Mia è una bambina voluta, desiderata, amata e devo dire che faccio i complimenti a me a Valentina abbiamo messo da parte tutti i nostri contrasti per il bene di nostra figlia. Noi siamo in secondo piano, in primo piano ci sono i figli e il loro benessere”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Valentina Melis e Massimiliano Varrese: l’incontro sul set di Tre metri sopra il cielo

Valentina Melis è l’ex moglie di Massimiliano Varrese. 8 anni d’amore, un matrimonio e la nascita di una figlia di nome Mia. Una bella storia d’amore quella nata tra l’attore ballerino e l’attrice e conduttori che si sono conosciuti sul set dell’opera teatrale di Tre metri sopra il cielo. Un incontro fatale tra i due che alla fine si sono innamorati e per diversi anni sono stati davvero inseparabili.

Un grande amore che ha portato Valentina Melis e Massimiliano Varrese a sposarsi nel 2015. Due anni dopo, nel 2017, è nata una bellissima figlia di nome Mia. Purtroppo però dopo 8 anni d’amore, la coppia ha deciso di lasciarsi. Al momento entrambi sono single, visto che Massimiliano all’interno della casa ha confessato di provare un interesse per la coinquilina Heidi Baci. Ma chi è Valentina Melis, l’ex moglie di Massimiliano Varrese?

Chi è Valentina Melis, ex moglie di Massimiliano Varrese

Attrice e conduttrice, Valentina Melis è stata in passato la ex moglie di Massimiliano Varrese, ex Carramba Boys che ha deciso di rimettersi in gioco nella casa del Grande Fratello 2023. Classe 1980, Valentina è nata il 24 ottobre a Milano, ma è di origini sarde. La bella Valentina ha 43 anni ed è nata sotto il segno dello Scorpione. Giovanissima ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi campagne pubblicitarie per poi farsi notare in un videoclip di Vasco Rossi. Nel 2003 debutta in tv come conduttrice ed autrice del programma “It Generation” che conduce fino al 2006. Successivamente approda in Sky dove diventa testimonial insieme ad Edoardo Stoppa di una campagna stampa dal 2006 al 2008.

Tra i suoi impegni in tv anche alcuni programmi trasmessi sui canali Mediaset tra cui ha ricoperto il ruolo di inviata per il programma Pianeta Mare.











