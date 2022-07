Chi è Valentina Parisse?/ “Grazie Roma”, che legame con la “sua” capitale

Chi è Valentina Parisse?

Valentina Parisse si esibirà ai Tim Music Hits 2022 per farsi conoscere ancora un po’. Il suo talento è in libera ascesa con moltissimi che hanno dimostrato affetto nei suoi confronti. La ragazza sui social network ha raccontato proprio la recente esperienza all’evento organizzato dal noto operatore telefonico, raccontando le sue emozioni nella città del suo cuore che le ha dato i natali: “Vorrei dire mille miliardi di cose, ma sarò molto breve: “Grazie Roma“. La mia città e il mio cuore. Oggi quella bambina che camminava per i vicoli della città, con le cuffiette sempre addosso e immersa nei suoi sogni, sarebbe orgogliosa di me”. E c’è molto da essere orgogliosi di una ragazza che sta scalando le classifiche dell’attenzione sia del pubblico che della critica musicale, riscontrando grande successo. C’è ancora molto da lavorare per affermarsi, perché ancor più difficile di esplodere è confermarsi e rimanere in auge a lungo. La sensazione è però che Valentina abbia tutte le carte in regola per essere tra i big della musica italiana nei prossimi decenni.

Valentina Parisse: cantante, compositrice, autrice italiana

La vita artistica di Valentina Parisse inizia nel 2011 quando la cantante decide di scommettere sulla musica e andare in Canada per iniziare lì la sua carriera. La scelta fortunata che la vede protagonista di un Tour sold out che promuove il primo disco della cantante dal titolo “Vagabond” realizzato in collaborazione con Phil Palmer e Mazen Murad. Nel 2014 torna per il suo esordio italiano con il brano “Sarà bellissimo” e “Tutto cambia” che ufficializzano il successo dell’artista tra il panorama di musica leggera italiana. Collaborazioni importanti una tra tutte quella per il singolo “Rivoluzione” scritto per Renato Zero. In una recente intervista l’artista Valentina Parise l’amore è quello permette all’individuo di non sentirsi soli. Animali racconta di come l’uomo sia nel profondo più animale di quanto non creda. L’uomo è per definizione un essere senziente che spesso dimentica questo dono e si trasforma in animale randagio senza alcuna volontà. A questo punto l’unica cosa capace di salvarci è l’amore. Valentina è così riservata che non è nota nemmeno l’età della cantante: nelle ricerche web si ha traccia solo delle esperienze artistiche, nessuna altra informazione che Valentina tiene gelosamente conservata sotto un velo protetto e irraggiungibile.

