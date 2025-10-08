L’attrice Valentina Persia in onda sul Nove ha sofferto di depressione post-partum dopo la nascita dei suoi due figli

Una delle comiche che più sono entrate nel cuore degli italiani negli anni è senza dubbio Valentina Persia che ha partecipato a diversi programmi e ha trovato nuovamente il suo spazio per la gioia appunto di tutto. Non tutti sanno, però, che dietro il suo sorriso e quelle battute fulminanti c’è un passato che non è affatto roseo come in tanti pensano quando si ha a che fare con i personaggi del mondo dello spettacolo.

Attorno ai 43 anni è arrivata la più grande gioia dell’attrice comica ovvero la nascita dei suoi due figli Carlotta e Lorenzo, ma come ha confessato lei stessa in diverse interviste nel corso degli anni non tutti parlano della depressione post-partum che colpisce certe donne e che le fa sentire stupidamente in colpa: pensava che sarebbe stata in grado di crescere due bambini da sola e senza aiuti, ma invece non fu così, e chiese aiuto a una psicologa.

Valentina Persia non si è mai pentita di essere una mamma single

E bisogna dire che Valentina Persia non si è mai pentita di essere stata una mamma single. Purtroppo dopo la morte del suo compagno Salvo, che se n’è andato all’improvviso per via di una malattia, l’amore non ha bussato alla sua porta. il desiderio di diventare mamma, però, è sempre stato forte e alla fine ha deciso di diventarlo da sola.

Per fortuna ha avuto modo di farsi aiutare da sua mamma che, nonostante l’età avanzata, si è dimostrata molto forte. Anche le mogli dei suoi quattro fratelli le hanno dato una grande mano. Poco dopo la nascita dei suoi figli, però, suo padre è morto. Un dolore immenso considerando il coraggio che le dava quando le sfiorava la pancia con la mano.