Chi è Valentina Piscopo, fidanzata di Domenico D'Alterio che entra come nuova concorrente del Grande Fratello: caos in Casa per Benedetta Stocchi

La Casa del Grande Fratello 2025 sta per accendersi grazie all’arrivo, o meglio al ritorno, di una donna che ha già infuocato gli animi nelle scorse puntate: Valentina Piscopo. Parliamo della fidanzata di Domenico D’Alterio, concorrente del reality, che si è detta furiosa non solo per il comportamento da lui avuto con Benedetta Stocchi, ma anche per alcuni messaggi e chat che confermerebbero suoi contatti con altre donne durante la loro lunga relazione.

Dopo il confronto infuocato della scorsa settimana, Valentina è pronta a tornare nella Casa e, questa volta, per restarci. Ebbene sì: Simona Ventura e gli autori del Grande Fratello hanno deciso di smuovere le acque del reality e cercare di risollevare anche gli ascolti non altissimi scegliendo Valentina come nuova concorrente. La donna, dunque, tornerà non solo per avere un nuovo confronto con Domenico ma, soprattutto, per giocare insieme agli altri concorrenti.

Chi è Valentina Piscopo, fidanzata di Domenico D’Alterio e nuova concorrente del Grande Fratello 2025

Valentina Piscopo è la compagna di Domenico D’Alterio da ormai 10 anni e, dal 2019, i due sono anche diventati genitori di Paola, nome scelto in omaggio alla mamma di Domenico, morta anni fa a causa di una malattia. Valentina ha 32 anni e lavora nel settore commerciale e non ha mai avuto contatti col mondo dello spettacolo fino ad oggi, che ha invece deciso di mettersi in gioco anche personalmente, oltre che per tentare di recuperare il rapporto con Domenico. Ma come cambierà il percorso del 32enne con l’arrivo nella Casa della sua compagna? Sarà di conseguenza netto il suo distacco da Benedetta o si accenderanno nuovi scontri tra i tre in Casa? Per tanti, in Casa è in arrivo il caos! La curiosità del pubblico sarà sicuramente il motore per una nuova dinamica nel Grande Fratello 2025.