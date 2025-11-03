Chi è Valentina Piscopo? È la compagna di Domenico D’Alterio, ha 30 anni, hanno una figlia di nome Paola e stasera torna al Grande Fratello

Volente o nolente si è fatto un gran parlare di Valentina Piscopo, la compagna di Domenico D’Alterio, che si è recata svariate volte nella casa del Grande Fratello per chiarire l’amicizia tra lui e Benedetta, con poco successo dato che stasera sarà di nuovo protagonista di un confronto con lui, con la speranza che possa essere l’ultimo.

Ma chi è la donna? Cosa fa nella vita? Quel poco che si è venuti a sapere è che ha 30 anni, lavora nel settore commerciale, e con il concorrente del reality show ha creato una famiglia che hanno allargato con la nascita della figlia Paola, chiamata così per via della madre di lui morta a causa di una malattia.

Valentina Piscopo è pronta per l’ultimo confronto con Domenico D’Alterio al GF

Nell’ultima puntata del Grande Fratello c’è stata una curiosa novità: Valentina Piscopo è entrata nella casa al fine di chiarirsi con Domenico D’Alterio, peccato che ciò non sia avvenuto in maniera definitiva, perché quello che hanno fatto entrambi è stato litigare con alcuni concorrenti, tanto che si è parlato di una rissa sfiorata durante la serata di Halloween.

Domenico D’Alterio e la fidanzata Valentina si lasciano?/ Scelta importante al Grande Fratello: cosa succede

E sui social la donna non se n’è rimasta con le mani ben calate nelle tasche perché ha preso il cellulare e ha digitato parole di fuoco contro i concorrenti del programma dicendo che il “branco ha pensato di attaccarmi”, di dire che si è inventata la crisi con il compagno soltanto per ottenere visibilità, e che non ha bisogno di stare in un contesto di “gente falsa”. Stasera avrà modo di interagire anche con loro.