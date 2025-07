Chi è Valentina Riccio, fidanzata di Antonio Panico a Temptation Island 2025: mamma di tre figli, ecco che lavoro fa e quanti anni ha

È sicuramente una grande protagonista di Temptation Island 2025, e nelle prime tre puntate del programma ha mostrato di non avere peli sulla lingua: lei è Valentina Riccio, la fidanzata di Antonio Panico che tanto sta facendo discutere sul web. Valentina è una donna matura e responsabile ma, al contempo, vive una relazione che non riesce a darle quella sicurezza che cerca, soprattutto visto che lei è una mamma. Ma facciamo un passo indietro.

Marco invade il villaggio delle fidanzate a Temptation Island: "Fatemi vedere subito Denise"/ "Chiedo falò"

A coloro che chiedono chi è Valentina di Temptation Island 2025 rispondiamo, prima di tutto, che è una donna di 32 anni, nata il 24 luglio del 1992. È, dunque, del segno del Leone, e proprio durante la puntata di giovedì compirà 33 anni (ricordiamo, però, che il programma è registrato). Non si conoscono informazioni precise in merito al lavoro che svolge nella vita, ma sappiamo che opera nell’ambito della ristorazione.

TEMPTATION ISLAND 2025, PUNTATA 23 LUGLIO/ Diretta e coppie: Marco disperato, geloso di Denise: "Non riesco"

Valentina Riccio di Temptation Island 2025 è mamma di tre figli: le rivelazioni di Antonio Panico

Ciò che ha incuriosito molto è il fatto che Valentina sia una mamma di ben tre bambini. Sappiamo che, per regolamento, le coppie che hanno figli non possono partecipare a Temptation Island, tuttavia i figli di Valentina non sono anche di Antonio Panico. La donna li ha avuti da una precedente relazione, di cui al momento sappiamo poco o nulla. Non è chiaro chi sia l’ex compagno di Valentina e papà dei figli. I bambini sono stati però citati nel corso della prima puntata del reality delle coppie, quando Antonio ha ammesso di accompagnarli a scuola una volta rientrato da lavoro.

Chi è Flavio Ubirti, tentatore di Denise a Temptation Island 2025/ Vero flirt o 'strategia' per la TV?

Per chi volesse seguire Valentina su Instagram, il suo profilo ufficiale è @ricciov175 ma è privato. Al momento in cui scriviamo conta 514 follower, destinati sicuramente ad aumentare nel corso delle prossime settimane, quando potrà riaprire il suo profilo Instagram. Nella sua bio, Valentina si descrive con queste parole: “Napoletana, Mamma, 24.07.1992, A vita è nu surris, chi nu rir mor accis”.