Tutto su Valentina Vitale, dama del trono over di Uomini e Donne

Valentina Vitale è una delle nuove dame del parterre del trono over di Uomini e donne. Bellissima e giovanissima, Valentina ha 35 anni, ha origini campane e vive a Milano dove lavora come imprenditrice. Laureata in Fashion Business a Milano; infatti, ha fondato un brand di moda, Blazer Bar Monte Carlo, ed un’agenzia che si occupa di organizzare eventi di moda. Su questi siti ufficiali leggiamo di lei: “Valentina Vitale, dopo aver lavorato diversi anni nell’alta sartoria italiana e di inglese, decide di utilizzare il suo know-how combinando questi due stili molto diversi e creare un Blazer per la donna, unico nel suo genere”.

A Uomini e Donne, la bellezza di Valentina ha colpito Alessio Pili Stella che, dopo aver chiuso la conoscenza con Luana, ha deciso di dedicarsi esclusivamente alla frequentazione con Valentina con cui il rapporto sta diventando sempre più importante.

Valentina Vitale e i messaggi con Pierpaolo: scoppia la lite con Alessio a Uomini e Donne

La conoscenza tra Valentina Vitale e Alessio Pili Stella sta andando avanti da diverse settimane. Il cavaliere e la dama del trono over di Uomini e donne sono stati pizzicati insieme anche in discoteca intenti anche a lasciarsi baci. Nonostante il feeling con Alessio, tuttavia, Valentina non sembra ancora intenzionata a concedergli l’esclusiva.

Nella puntata di Uomini e Donne del 22 aprile 2025, infatti, Maria De Filippi racconta di una conoscenza telefonica tra Valentina e Pierpaolo Lazzarini, un altro cavaliere del parterre. Tra i due ci sono stati diversi messaggi e la rivelazione scatena la reazione di Alessio Pili Stella che non si aspettava tale risvolto.