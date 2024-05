Chi è Valeria, fidanzata di Geolier/ Il presunto flirt con Maria Esposito di Mare Fuori e la smentita

Valeria, è la fidanzata di Geolier, noto cantante napoletano che ha partecipato al Festival di Sanremo 2024 con il brano I p’ me, tu p’ te. La coppia è stata recentemente protagonista di un gossip sulla presunta crisi e conseguente rottura; un mese fa i due avrebbero smesso di seguirsi sui social togliendo anche alcune foto che li ritraggono insieme dai rispettivi profili.

Il chiacchiericcio alimentato dai social ha spinto poi il cantante a smentire tutto, rassicurando i fan di essere ancora innamorato della sua Valeria, nota influencer. I due sono insieme da due anni: “Lei ha insegnato molte come a me e io altrettante a lei, tra noi c’è un confronto costante” aveva rivelato l’artista napoletano ai microfoni del Corriere della Sera.

Geolier rottura con la fidanzata Valeria? Il presunto flirt con Maria Esposito

Geolier è stato al centro del gossip nei mesi scorsi per un presunto flirt con Maria Esposito attrice che interpreta Rosa Ricci nella amatissima serie Mare Fuori. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia i due avrebbero iniziato una relazione sul set del video clip del brano dell’artista napoletano I p’ me, tu p’ te di cui Esposito era la protagonista.

“E’ scoccato l’amore tra Geolier e Maria Esposito. I due chiaramente sono attentissimi e sono sicuro che non saranno felici di sentire questa notizia” ha dichiarato il giornalista. Parpiglia ha anche aggiunto che Geolier si sarebbe lasciato con la fidanzata Valeria mesi prima dell’incontro fatale con l’attrice. A questo punto, l’artista è intervenuto sui social per smentire la notizia: “Non state bene con la testa“. A confermare le parole del cantante anche la stessa attrice che ha commentato: “Confermo con te fra“. Nessuna storia d’amore, dunque, tra l’idolo dei giovanissimi e l’interprete di Mare Fuori. Esposito ha poi smentito ulteriormente la notizia a Verissimo: “In questo momento della mia vita sono innamorata di me stessa e sono concentrata sul lavoro. Mi auguro di trovare un ragazzo che possa darmi quello che merito” ha dichiarato.

