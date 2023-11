Chi è Valeria Panza, corteggiatrice di Cristian Forti a Uomini e Donne/ “Con lui è un mix di emozioni…”

Uomini e Donne, il percorso di Valeria Panza come corteggiatrice di Cristian Forti

Impossibile numerare la moltitudine di volti che hanno calcato la passerella di Uomini e Donne nel corso delle tante edizioni del dating show di Canale 5. Qualcuno è stato di passaggio, altri sono considerati vere e proprie icone; nel mezzo, chi ancora si trova a vivere l’esperienza del parterre tentando di raggiungere i propri obiettivi sentimentali.

Carlo Marini torna a Uomini e Donne per corteggiare Ida Platano?/ "Ha bisogno di un uomo di carattere…"

Riuscire a farsi notare a Uomini e Donne non è facile; la “competizione” tra corteggiatori e corteggiatrici è serrata e il rischio di finire nel dimenticatoio è dietro l’angolo. Con il proprio carattere forte ed energico, senza paura di esporsi e di dire la propria opinione, sta venendo fuori in tutto il suo modo di essere Valeria Panza, corteggiatrice di Cristian Forti. La giovane di origini campane non le manda a dire quando si tratta di contestare o semplicemente di mettere in evidenza un pensiero di dissenso.

Uomini e donne: "Ida Platano e Armando Incarnato cocchi di Maria De Filippi..."/ L'accusa alle re-entries

Valeria Panza e le emozioni per Cristian Forti a Uomini e Donne: “Mi piace tanto…”

L’esuberanza emotiva di Valeria Panza – corteggiatrice di Cristian Forti a Uomini e Donne – ha chiaramente acceso i riflettori sulla sua identità. In rete sono in molti a cercare informazioni sul suo conto, soprattutto per scoprire se ha già avuto esperienze sotto i riflettori o semplicemente per conoscerla meglio dal punto di vista della quotidianità. Stando a quanto riporta Tvblog, la giovane studia design e attualmente lavora come Dj. In campo relazionale, la sua ultima storia importante pare risalga a circa un anno e mezzo fa.

Uomini e Donne, Carlo Marini e il retroscena su Manuela Carriero/ "Ho sbagliato una cosa. E Ida Platano..."

Sempre Tvblog riporta un breve racconto di Valeria Panza rilasciato proprio per Uomini e Donne Magazine. “Tante emozioni contrastanti; dall’imbarazzo quando ti piace una persona ma anche felicità, rabbia… quando le cose con Cristian non vanno bene è un mix di emozioni”. Queste le parole della corteggiatrice in riferimento al percorso con Cristian Forti, che avrebbe poi proseguito: “Mi piace tanto esteticamente e credo che sia una cosa importante a 22 anni. Caratterialmente lo vedo sincero, diretto e leale”. Sempre in riferimento a Cristian Forti, la corteggiatrice ha poi concluso: “E’ un ragazzo senza peli sulla lingua, dice le cose come stanno senza troppi sotterfugi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA