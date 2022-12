Chi è Valeria Parrini a Nuovi eroi/ “Prezioso contributo sul tema sicurezza dei lavoratori”

Valeria Parrini tra i Nuovi Eroi

Valeria Parrini tra i protagonisti di “Nuovi Eroi“, il programma che racconta le storie straordinarie di cittadini insigniti dal Presidente Sergio Mattarella. Al via la nuova edizione del format originale prodotto da Stand by Me e Rai Approfondimento con la preziosa collaborazione del Quirinale, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3, che racconta le storie straordinarie di cittadine e cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra questi c’è anche Valeria Parrini premiata tra i cittadini “distintisi per senso civico e solidarietà, superamento delle barriere, tutela della salute, cooperazione internazionale, atti di eroismo, cultura dell’inclusione, diritti dell’infanzia, imprenditoria etica, legalità e coesione sociale e impegno su temi di rilevanza sociale”.

Valeria Parrini premiata dal Presidente Sergio Mattarella: scopriamo chi è

Ma chi è Valeria Parrini, la cittadina insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana? La giornalista è stata premiata per il suo impegno profuso per la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso l’associazione dedicata alla memoria di Ruggero Toffolutti, prematuramente scomparso per un incidente sul lavoro. 65 anni di Piombino, la Perrini ha ricevuto il riconoscimento di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana “per come si legge nella motivazione – il prezioso contributo che, da molti anni, offre sul tema della sicurezza dei lavoratori”.

La giornalista, moglie del padre di Ruggero Toffolutti, un operaio morto sul lavoro nel 1998 all’età di 30 anni nell’acciaieria Magona di Piombino, oggi Arcelor Mittal. Dopo la morte di Ruggero ha fondato l’Associazione Nazionale per la Sicurezza sul lavoro Ruggero Toffolutti di cui è Presidente onoraria e anima da più di 20 anni. Da allora si batte affinché tragedie come quella che ha colpito la sua famiglia non accadano più.











