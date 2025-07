Valerio Ciaffaroni, chi è concorrente di Temptation Island 2025: la relazione in crisi con Sarah, il brutto colpo del tradimento e...

Chi è Valerio Ciaffaroni di Temptation Island 2025? Profili social blindati, ma…

Tra i concorrenti più chiacchierati di Temptation Island 2025 c’è indubbiamente Valerio Ciaffaroni, che in accordo con la fidanzata Sarah ha deciso di mettere alla prova la loro relazione. I due convivono da oltre un paio d’anni e sono fidanzati da cinque. Il loro rapporto ha subito un duro colpo a causa di un tradimento da parte di Sarah. Valerio ha deciso di partecipare al programma per capire se ci sono ancora i margini per ricucire lo strappo o se, invece, è il caso di farla finita.

Temptation Island 2025, puntata 30 luglio/ Diretta e coppie: Lucia e il tentatore Andrea sempre più vicini

Per quanto riguarda la vita privata e il suo lavoro, sappiamo che Valerio Ciaffaroni lavora nel settore della ristorazione. Grande tifoso della Lazio, ama anche i social ed è molto attivo sia su Instagram e Tik Tok, dove conta migliaia di follower. Attualmente, vista la partecipazione a Temptation Island, entrambi i profili sono chiusi.

Concorrenti Grande Fratello: Simona ventura ‘pesca’ da Temptation Island 2025?/ “Ci sta pensando”

Temptation Island 2025, Valerio Ciaffaroni: la crisi con la fidanzata Sarah dopo il tradimento di lei

Valerio ha deciso di partecipare al programma per capire che direzione prendere con la sua fidanzata Sarah. Nel villaggio di Temptation Island 2025, le cose non sembrano aver preso la piega sperata e dopo alcune settimane la situazione all’interno della coppia appare ancora complicata. La gelosia di lui e le continue incomprensioni non aiutano, così come il rapporto che la fidanzata ha instaurato con uno dei tentatori.

Insomma, non è dato sapere se questa coppia supererà la crisi o meno. Di sicuro Valerio Ciaffaroni non sta vivendo un momento facile e spera, dopo la fine di Temptation Island 2025, di avere le idee più chiare rispetto a quando ha cominciato il suo viaggio nei sentimenti. Non manca ormai molto per scoprire il destino della coppia…

Ex Temptation Island piange per Valerio e Sarah: "Dolcissimi"/ "Ma è giusto che abbiano chiuso..."

Valerio Ciaffaroni amatissimo dai fan: il pubblico fa il tifo per la tentatrice Ary!

Le reazioni social sono sempre puntuali sui personaggi di Temptation Island 2025 e anche per Valerio Ciaffaroni ci sono state sia critiche che tanti complimenti. Il pubblico, infatti, aveva capito sin da subito che il ragazzo stava ‘fingendo’ con la tentatrice Arianna, corteggiandola solo per provocare la sua fidanzata Sarah. Già dall’inizio il ragazzo sembrava estremamente innamorato di lei, ed è stato difficile anche per i fan pensare che stesse tradendo la sua compagna. Su X, durante l’ultima puntata sono apparsi commenti di ogni tipo in difesa di Valerio: “NON PROVATE NEMMENO PER SOGNO A DIRE CHE VALERIO STA SBAGLIANDO PERCHÉ LUI È UN’ARABA FENICE CHE STA CERCANDO DI RISORGERE E LO DOVETE MOLLARE” si legge.

E poi c’è tutta quella parte di web che fa il tifo per la tentatrice Ary e un possibile fidanzamento con lei. “Ma Valerio è un tenerone! Valerio mettiti con Ary“, è solo uno dei tantissimi commenti che appaiono sui social riguardo alla coppia formata da Valerio Ciaffaroni e Sarah. Quest’ultima non sembra piacere molto al pubblico di Canale 5, apparsa forse troppo distaccata e poco innamorata del suo fidanzato, ma chissà, potrebbe essere solo una maschera per non far vedere di essere troppo attaccata a lui. Se ben ricordate, infatti, Valerio lamentava la sua eccessiva gelosia, elemento che poi li ha portati a partecipare a Temptation Island 2025. Chiaramente non mancano coloro che dal giorno zero hanno invece sostenuto Sarah, lamentandosi di questo cambio repentino del fidanzato, ecco un altro commento da X: “Valerio ha fatto il pazzo per tre puntate per sarah che faceva quattro chiacchiere col tentatore e lui si sta facendo praticamente una storia nel villaggio con la tentatrice, fortunatamente io TEAM SARAH dal giorno zero“.