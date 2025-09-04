Valerio Pastore, compagno di Alessandra Amoroso: chi è il tecnico del suono che ha fatto innamorare l'artista leccese?

Alessandra Amoroso è pronta a vivere l’esperienza della genitorialità con Valerio Pastore, il suo compagno. Da qualche anno al fianco dell’artista, Valerio, che di mestiere fa il tecnico del suono, ha otto anni in meno della cantante leccese. Una differenza di età che per i due non è mai stata un limite, anzi. Valerio è arrivato nella vita di Alessandra Amoroso dopo la fine di una storia molto importante, durata diversi anni, con Stefano Settepani, con il quale la cantante sarebbe dovuta convolare a nozze.

Concerto Alessandra Amoroso "Io Non Sarei", 4 settembre 2025/ Diretta streaming: live alle Terme di Caracalla

Dopo la rottura e l’inizio della storia d’amore con Valerio Pastore, Alessandra Amoroso non ha mai nascosto quanto fosse rinata proprio grazie all’amore di Valerio, che ha portato nella sua vita libertà e leggerezza. “Chi ti ama ti lascia libera di essere ciò che sei” ha più volte affermato la Amoroso parlando della storia con Valerio, che dunque le ha insegnato un nuovo modo di amare e di prendersi cura di qualcuno.

Alessandra Amoroso, chi è: dalla Puglia ad Amici/ Il successo e i tre milioni di dischi venduti

Valerio Pastore, compagno di Alessandra Amoroso: la proposta a Lecce

La storia d’amore tra Valerio Pastore e Alessandra Amoroso si arricchirà presto di un nuovo capitolo con la nascita di Penelope Maria, la bimba che arriva alla soglia dei quarant’anni per la cantante. Il compagno di Alessandra Amoroso, dal canto suo, è pronto a prendersi cura delle “sue” donne e lo farà non più da papà e fidanzato, ma da papà e marito. Proprio agli sgoccioli della gravidanza, infatti, Valerio ha chiesto ad Alessandra Amoroso di sposarlo.

Una proposta, quella del compagno di Alessandra Amoroso, arrivata in maniera inaspettata, al termine del concerto a Lecce, una data che ovviamente sta particolarmente a cuore alla cantante, originaria di Galatina. E proprio al termine della data più importante per lei, che le ricorda inevitabilmente del percorso fatto per arrivare fino a qui, Alessandra ha ricevuto da Valerio Pastore la proposta più attesa: mi vuoi sposare?

Scaletta concerto Alessandra Amoroso "Io Non Sarei", 4 settembre 2025/ I brani più famosi della sua carriera