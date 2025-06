CHI È VALERIO PASTORE? “CON UN COMPAGNO COSI’ VIVO LA GRAVIDANZA IN…”

Chi è Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso, e cosa sappiamo di questa coppia che si appresta ad accogliere nella loro famiglia l’arrivo della piccola Penelope Maria tra pochissimi mesi? Come raccontiamo quest’oggi in un altro pezzo dedicato proprio alla maternità dell’artista pugliese che si appresta a diventare mamma alla soglia dei 39 anni (li compirà il prossimo 12 agosto) e stasera si esibirà nella prestigiosa cornice del “Tim Summer Hits 2025”, lei e il suo compagno stanno per diventare genitori: tuttavia del partner non si conosce molto dato che ama stare lontano dai riflettori e, pur lavorando anche lui nel mondo della musica, preferisce farlo nel dietro le quinte a differenza della sua più nota dolce metà. Raccontiamo quindi chi è Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso, e alcuni dettagli sulla loro love story.

Per scoprire chi è Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso, facciamo un piccolo passo indietro nelle vicende sentimentali della cantautrice nata a Galatina: infatti, prima di incontrare l’uomo che presto sarà il padre della sua prima figlia, la 38enne era stata assieme a un altro compagno attivo nel ‘backstage’ dell’industria musicale, ovvero il produttore discografico Stefano Settepani. Invece, dal 2023, Alessandra si è legata sentimentalmente a Pastore e la decisione di vivere assieme e avere dei figli è arrivata praticamente subito tanto che già lo scorso marzo i due avevano annunciato l’arrivo di ‘Penny’: di Pastore sappiamo che ha 30 anni, dunque è un classe 1984, fa il tecncio del suono e ha otto ‘primavere’ di meno della sua attuale compagna ma tra i due questo piccolo gap d’età non ha mai rappresentato un ostacolo per un amore nato e cresciuto in poco tempo.

ALESSANDRA AMOROSO, “VALERIO MI HA INSEGNATO AD AMARE E AD ESSERE…”

Raccontando chi è Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso, possiamo aggiungere che l’uomo avrebbe origini campane dal momento che sarebbe di Eboli (provincia di Salerno) e che avrebbe vissuto a Olevano Tusciano prima di incontrare la sua attuale compagna e cominciare a costruire una famiglia assieme a lei. Tuttavia non si hanno al momento molti dettagli in merito alla sua vita privata e alla carriera nel mondo della musica, e tantomeno notizie sulle relazioni che ha avuto in precedenza Pastore o delle circostanze che hanno portato il diretto interessato a conoscere la Amoroso: infatti i due non si sono mai sbottonati eccessivamente nel rivelare esattamente da quanto tempo va avanti la loro relazione ma è probabile che il lavorare nel mondo della musica abbia costituito la scintilla per farli avvicinare.

E sempre a proposito di chi è Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso, possiamo rifarci alle parole della cantante pugliese che, pur se non in molte occasioni, ha parlato di lui rivelandoci alcuni tratti del suo carattere e su come sia impostata la loro relazione: “Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato” si era aperta in una occasione, parlando di quella che per lei era una vera e propria scoperta, oltre che una cosa nuova. Grazie infatti a Valerio, l’artista aveva ammesso di avere imparato un nuovo modo di “amare e soprattutto di essere amata, non lo conoscevo. Sono libera di essere ciò che sono, di fare quello che mi va di fare, di essere me stessa”, aggiungendo che grazie a lui era anche libera di esprimere tutti i suoi ‘colori’. E, in relazione alla maternità, aveva detto: “Ho anche la fortuna di avere un compagno che mi sta molto vicino, mi aiuta e mi supporta… Quindi vivo questa condizione (…) nel modo giusto per me”.