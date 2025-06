Da due anni circa, nella vita di Alessandra Amoroso c’è un nuovo amore, che le sta regalando un grande dono al quale la cantante ha sempre aspirato: lui si chiama Valerio Pastore. Il compagno di Alessandra Amoroso è il suo fidanzato da due anni circa: o almeno, a due anni fa risalgono le prime foto che li ritraevano insieme, mano nella mano a svolgere azioni della vita quotidiana, come una passeggiata o nel fare la spesa. Fin da subito, dunque, quei gesti così semplici e spontanei con Valerio Pastore hanno fatto presupporre che tra i due ci fosse del tenero.

E così è: dopo la rottura con Stefano Pezzopani, che avrebbe dovuto sposare nel 2020, Alessandra Amoroso ha trovato nuovamente la felicità con Valerio. Ma chi è e cosa fa nella vita il compagno di Alessandra Amoroso? Il fidanzato della cantante lavora, come lei, nel mondo della musica: si tratta infatti di un tecnico del suono. Sono stati proprio i rispettivi lavori a far conoscere Valerio e Alessandra e a far scoppiare l’amore tra loro, che va avanti ormai da due anni e presto si arricchirà di un nuovo capitolo della loro storia. A settembre nascerà infatti Penelope, la prima figlia della coppia.

Valerio Pastore, il compagno di Alessandra Amoroso: differenza di età importante ma…

Tra Valerio Pastore, il compagno di Alessandra Amoroso, e la cantante, la differenza di età è di 8 anni. Numeri che però non hanno mai rappresentato un problema: i due, infatti, sono molto legati fin da quando hanno cominciato la loro storia d’amore e la stessa Alessandra ha sempre usato parole dolcissime per descrivere il rapporto con Valerio, spiegando che lui aveva portato nella sua vita serenità e soprattutto libertà. Con Valerio, Sandrina ha raccontato di aver scoperto “un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata e io non lo conoscevo”.