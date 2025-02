C’è anche Vanessa Scalera nel parterre di ospiti del Festival di Sanremo 2025 in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio 2025 in prima serata su Rai1. L’attrice sarà protagonista della serata finale di Sanremo 2025 per presentare la nuova stagione di “Imma Tataranni”, la serie campione d’ascolti che da anni appassiona milioni di telespettatori. Si tratta di un bel ritorno per l’attrice reduce dal grandissimo successo del film “Diamanti” di Ferzan Özpetek dove ha interpretato il ruolo di Bianca Vega; un personaggio che ha raccontato così dalle pagine di Vanity Fair: “è una costumista premio Oscar che un giorno si rivolge alla sartoria romana Canova”.

L’incontro con Ferzan Özpetek ha lasciato sin da subito il segno stando a quanto raccontato dalla Scalera: “dovevo rimanere una ventina di minuti e sono diventate tre ore”. Il regista, infatti, le ha spiegato il ruolo di Bianca Vega che sin dalle prime battute ha affascinato l’attrice che ha immediatamente accettato la parte!

Vanessa Scalera: il successo di Imma Tataranni, Diamanti e Avetrana

Il talento di Vanessa Scalera si è fatto apprezzare ancora di più nel corso degli ultimi mesi grazie a tre produzioni importanti che hanno permesso, ancora una volta, a critica e pubblico di constatare la sua bravura. Prima il personaggio di “Imma Tataranni, il sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa in grado di risolvere tutti i casi a lei affidati, poi il ruolo della costumista Premio Oscar in “Diamanti” fino al ruolo di Cosima Serrano, zia di Sarah Scazzi, nella serie dedicata all’omicidio della giovane 15 enne di Avetrana dal titolo “Qui non è Hollywood”.

Una escalation di successi per l’attrice che oggi si gode il meritato plauso della critica e del pubblico. Ma quando è nata la passione per il cinema? “Il seme è germogliato da piccola” – ha confessato l’attrice che ha iniziato da ragazzina ad imitare il grandissimo Adriano Celentano. Nata e cresciuta a Latiano, comune italiano della provincia di Brindisi in Puglia, da bambina ha iniziato a studiare danza e a soli 4 anni si è innamorata del palcoscenico. Poi è arrivata la scuola di teatro di Roma: “me l’ha consigliata un amico, la retta era piccola, ma c’era insegnati di livello”.