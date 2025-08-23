Vanessa Zeneli costretta a rinunciare a Miss Italia dopo la scoperta di sue foto di nudo online: chi è la Miss che sta facendo discutere

Solo pochi giorni fa, ospite di Agorà Estate, Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, annunciava una nuova regola nelle celebri selezioni di bellezza: il divieto, alle concorrenti della gara, di detenere profili in siti web come OnlyFans o simili dove, dunque, si condividono contenuti per ‘adulti o a carattere pornografico’. Un nuovo regolamento che è entrato subito in azione ed ha già fatto la prima vittima. Lei si chiama Vanessa Zeneli ed è una modella di Udine di 25 anni.

Zeneli era tra le concorrenti Miss e aveva appena vinto la semifinale di Miss Friuli-Venezia Giulia 2025, quando ha saputo di essere stata ufficialmente esclusa dalla competizione, e proprio a un passo dalla fase nazionale. Vanessa ha infatti ricevuto una email nella quale le è stato comunicato di dover consegnare scettro e corona proprio a causa della scoperta della presenza di sue foto di nudo online.

Vanessa Zeneli, al via una battaglia legale dopo l’esclusione da Miss Italia: spunta uno stalker!

Vanessa Zeneli non si è però arresa a questa comunicazione. La Miss si è rivolta ad un legale, Piero Colli, che, stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, ha fatto sapere che la sua richiesta di iscrizione era stata non solo accolta senza problemi, ma anche correttamente registrata. Inoltre, “non è stato specificato che tipo di nudo. Se artistico, erotico o altro”, ha fatto sapere l’uomo. Motivo per il quale, il legale ha chiesto che la sua cliente venisse immediatamente reintegrata nella gara, cosa che gli è stata però negata. La modella 25enne non si è detta disposta ad arrendersi, anzi, è decisa a continuare la sua battaglia legale. Come riportato dalla fonte, si è poi detta fortemente delusa, spiegando che dietro le segnalazioni contro di lei ci sarebbe uno stalker: “Ho uno stalker online da anni che ha segnalato via mail, sia a Miss Trieste che a Miss Friuli, dei link che fanno riferimento a siti per adulti. Al loro interno ci sono delle mie foto di nudo estremamente ritoccate.”, ha fatto sapere Vanessa Zeneli, ancora in cerca di risposte dai piani alti della competizione di bellezza.