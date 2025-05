Veera Kinnunen è tra le ballerine professioniste pronte a scendere, ancora una volta, sulla pista da ballo dello speciale “Sognando Ballando con le Stelle“ di Milly Carlucci in occasione dei 20 anni del programma! La ballerina e coreografa svedese è uno dei volti noto del popolare dance show di Raiuno, tra i programmai più longevi e seguiti del piccolo schermo. Classe 1986, Veera è nata a Gävle, in Svezia, e sin da bambina si appassiona al mondo della danza. Una volta terminati gli studi decide di lasciare la Svezia per inseguire il suo sogno di fare la ballerina e si trasferisce in Australia dove comincia a muovere i primi passi. “Burn the Floor” è il primo impegno televisivo: uno show di ballo in cui mostra il suo innato talento nel ballo di salsa e latino americano.

Inizia così la sua carriera di ballerina che la porta a girare il mondo partecipando a tantissimi concorsi e competizioni. Proprio in Svezia raggiunta la grandissima popolarità visto che trionfa per ben cinque volte al Campionato nazionale in coppia con l’ex fidanzato Stefano Oradei.

Veera Kinnunen di Ballando con Le Stelle: dal flirt con Dani Osvaldo al compagno e figlio

La svolta televisiva in Italia arriva nel 2010, ma in particolare nel 2013 quando Veera Kinnunen viene scelta da Milly Carlucci come ballerina professionista di Ballando con le Stelle. Una presenza che oramai va avanti da tantissimi anni, visto che ha fatto da maestra a tantissimi personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e della cultura conquistando anche diversi podi nella finale. Ma passiamo alla vita privata: la bellezza di Veera è nota a tutti i telespettatori di Raiuno, ma la bella ballerina in passato ha vissuto una travolgente storia d’amore con il collega Stefano Oradei, oggi marito di Manila Nazzaro. I due si sono conosciuti proprio a Ballando con le Stelle dove è nata la scintilla, ma sempre sulla pista da ballo nasce un altro flirt.

Durante la 14° edizione di Ballando la ballerina perde la testa per il suo partner di ballo Dani Osvaldo lasciando così il suo compagno storico. La conoscenza dura quanto un gatto in tangenziale, ma dopo un anno la ballerina si innamora del judoka Salvatore Mingoia. Un amore importante suggellato anche dalla nascita del figlio Valter Rosario Arvo.