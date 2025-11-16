Chi è Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti: unica figlia della conduttrice, le due hanno una storia molto simile. Anche Verdiana è una mamma single

Enrica Bonaccorti è diventata mamma di una sola figlia, Verdiana, nata dal matrimonio con Daniele Pettinari. Un matrimonio poi finito molto presto per via di accenni di violenza: per questa ragione la conduttrice ha voluto chiudere quel rapporto, crescendo da sola la figlia Verdiana, che si è poi ritrovata a vivere lo stesso destino della mamma. A Verissimo, infatti, la figlia di Enrica Bonaccorti ha raccontato: “Anche io mi sono separata molto presto, quando mio figlio aveva appena un anno. Io sono andata a casa di mamma, ho bussato con il bambino in mano. Pensavo di aver conosciuto una persona diversa da quella che poi non si è rivelata tale. Non era la persona che pensavo che fosse”.

Proprio per questo, la figlia di Enrica Bonaccorti si è trovata a crescere da sola quel bambino che oggi ha vent’anni. Il figlio di Verdiana è cresciuto dunque solo con la mamma e con la nonna. Un grande coraggio e amor proprio quello dimostrato da Verdiana, che per il bene suo e di suo figlio ha deciso di chiudere un rapporto tossico, con violenze psicologiche che le stavano facendo del male.

Chi è Verdiana, la figlia di Enrica Bonaccorti: sempre al fianco della mamma

La figlia di Enrica Bonaccorti, Verdiana, è un punto fermo della sua vita. La donna, mamma di un ragazzo di vent’anni, è sempre al suo fianco: le due hanno un rapporto splendido e in ogni periodo complicato l’altra c’è stata. Proprio pochi mesi fa Enrica ha annunciato sui social di avere un tumore al pancreas e lo ha fatto con una foto in compagnia di Verdiana, sua figlia, che in questa difficile e complessa battaglia non ha lasciato per un istante da sola sua mamma, la donna che le ha dato la vita e che l’ha resa la donna forte che è oggi.