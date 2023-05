Chi è Veronica Berti, moglie Andrea Bocelli/ L’aneddoto sul primo incontro

Veronica Berti, secondo moglie Andrea Bocelli: la nascita della figlia Virginia

Se la musica italiana, in particolare la lirica, è riconosciuta nel mondo come eccellenza italiana lo si deve certamente ad alcuni artisti del settore che hanno veicolato negli anni emozioni e talento inestimabili. Includere Andrea Bocelli è doveroso; la sua voce incanta il mondo da anni e le sue performance sono tra le più richieste per le occasioni più ambite. Sarebbe quasi riduttivo tentare di racchiudere in poche righe le innumerevoli tappe della sua carriera, impreziosita da collaborazioni e opportunità uniche e irripetibili.

Andrea Bocelli, con la bellezza della sua musica, unisce i gusti di chiunque; lui stesso ha saputo nel tempo coniugare il gusto classico e tradizionale con le derive più contemporanee del pop. A dispetto della fama e notorietà che riguarda l’artista, non tutti sono a conoscenza di alcune particolarità che riguardano la sua vita privata e sentimentale. Da diversi anni Andrea Bocelli è legato a Veronica Berti; i due non hanno mai risentito della differenza d’età che vige tra loro come dimostrato dalla nascita della figlia Virginia, nel 2012.

Veronica Berti e Andrea Bocelli: il rapporto con il secondogenito Matteo e il primo incontro

Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli, è decisamente più riservata rispetto al marito tanto che le informazioni riguardanti la sua vita privata sono di difficile reperibilità. Dal punto di vista dell’attività professionale, non appartiene al mondo della musica. Pare infatti che sia ancora oggi impiegata presso uno stabilimento balneare di Forte dei Marmi. Un aneddoto in particolare su Veronica Berti riguarda però un rapporto in particolare e il fatidico primo incontro con Andrea Bocelli.

Veronica Berti, seconda moglie di Andrea Bocelli, pare infatti che abbia un ottimo rapporto con il secondogenito dell’artista, Matteo. Quest’ultimo è nato dalla precedente relazione del cantante con Enrica Cenzatti. Per quanto riguarda invece il primo incontro tra i due, il tutto sarebbe accaduto per puro caso. Durante una festa organizzata da amici in comune, nella città di Ferrara, Veronica Berti e Andrea Bocelli avrebbero scambiato le prime parole per poi arrivare ad essere oggi una coppia affiatata e forte di un sentimento indissolubile.











