Tutto su Veronica, nuova dama del trono over di Uomini e Donne che sta uscendo con Federico Mastrostefano.

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne, tra le dame, è arrivata anche Veronica che il pubblico ha cominciato a conoscere nel corso della puntata del 3 ottobre 2025. Veronica si è accomodata al centro dello studio per confrontarsi con Federico Mastrostefano che sta uscendo anche con Agnese De Pasquale e Rosanna Siino. Veronica è una giovane donna dai capelli lunghi e dal look semplice e casual che è uscita con Federico andando al cinema.

Gemma Galgani, lite con Arcangelo a Uomini e Donne/ "Parli di me perché non ti fila nessuno"

Al centro dello studio, Federico e Veronica raccontano che ci sono stati baci e abbracci anche se il cavaliere è poi uscito anche con Agnese De Pasquale con cui ci sono stati più baci “passionali”, come ha raccontato Mastrostefano in studio. L’unica che non ha ancora baciato l’ex tronista è Rosanna.

Uomini e Donne, Eleonora Rocchini ricorda la rottura con Oscar Branzani/ "Ho subito bullismo mediatico"

Tutto su Veronica: la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Chi è Veronica, nuova dama del trono over di Uomini e Donne? Sulla nuova protagonista del dating show di canale 5 non ci sono informazioni. L’età non è stata svelata ma potrebbe avere più o meno 40 anni. Non si sa, inoltre, se sia stata sposata, se abbia figli e da quanto tempo sia single. Molto discreta e timida, Veronica è arrivata in trasmissione in punta di piedi e, prima di uscire con Federico Mastrostefano, non si era mai presentata.

Per capire, dunque, chi sia Veronica e cosa faccia nella vita, sarà necessario aspettare un’intervista della dama o qualche domanda dei cavalieri nei suoi confronti. Tuttavia, nelle prossime puntate del dating show di canale 5, la frequentazione tra Veronica e Federico finirà.

Chi è Marina, dama di Uomini e Donne/ Esce con Mario Lenti ma lui chiude: "Dov'è la mancanza di rispetto?"