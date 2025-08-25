Lutto nel mondo del cinema per la morte dell'attrice spagnola Veronica Echegui, stroncata a 42 anni dal cancro.

Lutto nel mondo del cinema per la morte dell’attrice spagnola Veronica Echegui. Tra le attrici più talentuose e versatili del cinema spagnola, Veronica Echegui è stata stroncata da un cancro a soli 42 anni. L’attrice che era legata da tredici anni al collega Alex Garcia, lo scorso novembre, aveva parlato della della morte in un’intervista rilasciata a “Divinity“.

“Ieri mi chiedevo, perché si parla tanto di fisico, di bellezza, e molto meno o non tanto del fatto che tutti moriamo, che la morte può sorprenderti da un momento all’altro? – aveva detto allora -. Perché ci comportiamo, almeno io, come se la morte non esistesse, come se non ti toccasse. Quando tutto ha una fine e bisogna prepararsi, ma non se ne parla”.

Tutto su Veronica Echegui: la carriera dell’attrice

Dopo aver combattuto con tutte le sue forze contro il cancro, Veronica Echegui è morta all’ospedale Dos de Octubre di Madrid, come hanno confermato da fonti vicine alla sua famiglia, citate dai media iberici, fra i quali Tve. L’attrice il cui vero nome è Veronica Fernandez de Echegaray ha avuto una brillante carriera che è decollata ufficialmente nel 2006 con il ruolo da protagonista in “Yo soy la Juani” di Bigas Luna. Ha ottenuto, inoltre, importanti riconoscimenti recitando in film come “El patio de mi cárcel” (2008) e “Katmandú, un espejo en el cielo” (2011).

L’attrice spagnola ha anche recitato accanto a Toni Servillo nel film ‘Lasciati andare’, pellicola in cui hanno recitato anche Luca Marinelli e Carla Signoris, ottenendo 3 candidature ai Nastri D’Argento nel 2017 per Miglior commedia, Migliore attore protagonista e Migliore attrice non protagonista. Nel 2020, inoltre, è stata tra le protagoniste di “Explota, Explota”, uscito in Italia con il titolo “Ballo, Ballo“.