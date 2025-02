Veronica Ferraro è incinta e non potrebbe essere più felice. La migliore amica di Chiara Ferragni è in dolce attesa e non ci ha pensato due volte a condividere col mondo la sua felicità. Felicità che sta elettrizzando anche il compagno Davide Simonetta, che sognava da tempo questo momento. Evidentemente per Veronica e Davide, diventare genitori era uno di quei traguardi da raggiungere il prima possibile, anche se la coppia aveva dato l’impressione di essere molto forte e unita, a prescindere dall’arrivo di un bambino.

Jovanotti, chi è il fratello di Bernardo Cherubini / "Lui è bravissimo ma io mi sono sentito inutile"

“Ci proveremo e se rimarremo soli io comunque avrò vinto con te al mio fianco”, aveva scritto Veronica tempo fa. Poi è arrivata la svolta, alimentata da una speranza che la coppia non ha mai perso. E adesso, inevitabilmente, la gioia è condivisa con migliaia di persone e tutti quelli che vogliono bene a Veronica Ferraro.

Wanda Nara e il flirt con Keita Balde/ "Ho provato vergogna", poi le prove delle foto e del video

Veronica Ferraro è incinta, sconfitta ogni difficoltà con Davide Simonetta: “Ti abbiamo sempre aspettato”

“Ci sono momenti dentro a ogni vita che non si possono raccontare”, le parole dell’imprenditrice digitale dopo aver annunciato al mondo dei social la dolce attesa. Un punto di arriva importantissimo per Veronica Ferraro e Davide Simonetta, pronti a diventare genitori e a stravolgere le proprie abitudini. “Dentro ad ogni coppia c’è un oceano senza fine di gioie immense di futuro e di sconfitte”, le parole della donna di affari e showgirl.

“Queste immagini sono solo un momento della gioia che abbiamo provato negli ultimi 4 mesi perchè le cose più grandi le abbiamo vissute e basta. Ti aspettiamo. Ti abbiamo sempre aspettato”, scrive ancora Veronica a corredo di un video che sintetizza il lungo percorso e l’impegno che la coppia ha profuso per arrivare fin qui. Infatti, come era ormai chiaro, la coppia aveva riscontrato delle difficoltà in un primo momento ma ora, finalmente, le cose sembrano aver preso una piega diversa e più positiva.

Andrea, chi è il figlio di Emanuela Folliero/ "Nato quando avevo 42 anni. Ho avuto un crollo"