Veronica Maya è da poco tornata in televisione, nel nuovo talent show condotto da Carlo Conti su Rai Uno, ‘Ne vedremo delle belle’. In passato è diventata famosa grazie al suo talento e alla sua splendida bellezza, facendosi spazio sul piccolo schermo come showgirl e conduttrice. Nata a Parigi il 14 luglio 1977 fece il suo debutto in televisione nei primi anni 2000 e non è mai passata inosservata, infatti conquistò non poco successo.

La splendida conduttrice e showgirl è approdata in molti noti programma come Sabato Sprint, Dribbling, Lo Zecchino d’Oro, Linea Verde, Unomattina Estate, nel 2014 ha anche partecipato a Tale e quale show. Per quanto riguarda la sua vita privata Veronica Maya in passato è stata sposata con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Aldo Bergamaschi, le loro strade però si sono divise nel 2010 e lei ha ritrovato l’amore con il chirurgo plastico Marco Moraci.

Veronica Maya e il marito Marco Moraci si sono sposati tre volte: dal loro amore sono nati 3 figli

Marco Moraci e Veronica Maya si sono conosciuti durante una vacanza a Capri nel 2010, lei era da poco tornata single e scattò subito la scintilla tra loro, da quel momento non si sono più separati. Due anni dopo è nato il loro primo figlio, Riccardo Filippo, nel 2013 è nato Tancredi Francesco e nel 2016 è nata Katia Eleonora.

Nel 2017 Veronica Maya e Marco Moraci sono convolati a nozze in spiaggia nei Caraibi, ma non è stato il loro unico matrimonio. Lei stessa ha spiegato che per motivi burocratici si sono sposati ben tre volte. Dopo il matrimonio caraibico hanno pronunciato il fatidico si anche al comune con rito civile e dopo pochi anni anche in chiesa. In merito a quello religioso la nota conduttrice e showgirl ha svelato che è stato quello della famiglia, insieme ai figli, ha anche ammesso di averlo desiderato molto.

