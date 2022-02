Chi è Veronica Perseo, da “Tali e Quali” a Oggi/ La sua nuova canzone

Veronica Perseo si è fatta conoscere dal pubblico televisivo grazie alla vittoria a “Tali e Quali” nel 2019, arrivata quando era ancora giovanissima (è nata nel 1995). In quell’occasione lei ha messo in mostra non solo le sue doti canore, ma anche la capacità di imitare al meglio il cantante che interpreta le canzoni che lei porta in scena. Il suo talento è evidente, nonostante non abbia mai preso lezioni di canto (è però diplomata al Conservatorio).

Una volta conclusa l’esperienza nel programma condotto da Carlo Conti, lei ha continuato a dedicarsi alla musica e ha pubblicato pochi mesi dopo un singolo, “Vivere a metà“. Tra le sue artiste preferite c’è Lady Gaga: nel programma Rai lei ha vinto proprio grazie a “Shallow“”.

Veronica Perseo cosa fa oggi? Lei continua a cantare dopo “Tali e Quali”

Veronica continua a dedicarsi alla musica e vuole fare il possibile affinché questa possa trasformarsi in un lavoro vero e proprio. Ora ha inciso un nuovo brano, “Ricomincio da me“, a cui lei tiene in modo particolare proprio perché lei ritiene che racconti quanto da lei vissuto negli ultimi anni. Il testo parla infatti di una donna fragile, che non si vuole arrendere nonostante le difficoltà che la vita le ha messo davanti, ma che anzi fa il possibile per poter ricominciare e dimostrare a tutti quanto sia forte.

“Il brano parla di me ed è attualmente la mia medicina preferita – ha detto ai microfoni di Social Up Magazine -. Ho voluto condividerlo con altre persone perchè credo molto nella sua forza e sono certa che arriverà a chi ne ha bisogno. A prescindere dai risultati, sono contenta e sicura che farà il suo percorso. Nasce da un periodo di crisi artistica personale. In questi periodi mi rifugio al mare in cerca di risposte. Mi sentivo come se stessi morendo dentro e sentivo la necessità di immergermi in acqua. Non certo per compiere un gesto estremo, ma mi sentivo sbagliata, come se per me non ci fosse un posto nel mondo. Poi nella mia vita è arrivata questa canzone a salvarmi”.



