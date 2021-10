Chi è Versailles, X Factor 2021 squadra Hell Raton/ Per Emma è il “Kart Kobain con l’autotune”

Chi è Versailles concorrente X Factor 2021?

A contribuire alla varietà di generi e stili per il primo live della nuova edizione di X Factor 2021 ci sarà Luca Briscese, in arte Versailles. Tra sfumature elettroniche e passione per il new indie oltre alle nuove frontiere rock, è riuscito a conquistare ben 4 “si” alla prima fase delle audizioni. Già in quell’occasione l’artista ha dimostrato tutto il suo bagaglio musicale presentandosi con il suo inedito “Truman show”, ampiamente apprezzato dai giudici. L’assegnazione della sedia ai Bootcamp è arrivata attraverso il giudizio di Hell Raton, che ha voluto credere in maniera decisa nella sua personalità convinto che potesse giocarsi le sue carte agli Home Visit per conquistare il live.

All’ultima fase delle audizioni, nonostante un’esibizione che il giudice ha considerato poco incisiva, è riuscito comunque ad essere scelto come componente della squadra di Hell Raton.

Versailles, cosa sappiamo di Luca Briscese?

Non sono ancora note informazioni dettagliate relative alle caratteristiche biografiche di Versailles, ma dalle sue apparizioni è emersa una forte passione per la musica in generale, dimostrata anche dalle sue abilità alla chitarra. Nonostante sia stato scelto per la squadra di X Factor 2021 capitanata da Hell Raton, gli altri giudici non si sono risparmiati nel dispensare giudizi positivi sia sullo stile che sulle intuizioni artistiche del cantante. In particolare è stata emblematica Emma Marrone, che riferendosi alla performance offerta alle audizioni lo ha praticamente definito una sorta di Kart Kobain con l’autotune. Anche Manuel Agnelli si è dimostrato interessato ed incuriosito dalle sfumature dell’artista, giudicandolo come un progetto vincente e allo stesso tempo alternativo, capace di toccare più stili in maniera credibile.

