Chi è Victor Vernicos, Grecia/ Significato “What They Say” canzone all’Eurovision 2023

Victor Vernicos potrà anche essere giovane (in effetti, è l’artista più giovane a rappresentare la Grecia all’Eurovision 2023), ma sogna in grande! Il cantante proviene da una famiglia di artisti con la musica nel sangue: infatti, la madre, di origine greca, suona il pianoforte, mentre il padre, danese, suona la tromba. Victor Vernicos si dichiara molto orgoglioso delle sue origini miste greche e scandinave. Lo stile del giovane musicista è influenzato da artisti del calibro di Ed Sheeran, John Mayer e Coldplay. L’artista si esibirà a Liverpool con la sua nuova canzone “What They Say”.

Victor Vernicos ha ottenuto la possibilità di rappresentare la Grecia all’Eurovision 2023 grazie alla selezione interna organizzata dall’emittente ERT. L’artista ha sconfitto Antonia Kaori & Maria Marago e Melissa Mantzoukis, eseguendo il suo “What They Say“, in maniera molto convincente. In un’intervista, il cantante ha dichiarato che la sua vita non è cambiata con l’arrivo della fama: Vernicos, infatti, continua a lavorare come prima, anche se adesso ha più responsabilità. In genere, gli piace perseguire ciò che ama nella vita; tra i suoi hobby c’è anche la cucina: il suo cavallo di battaglia sono i cinnamon rolls.

Vernicos dedica molto del suo tempo alla musica. Per lui, l’Eurovision 2023 è stata un’esperienza pazzesca, per la quale è molto grato, e non vede l’ora di andare a Liverpool. Uno dei sogni del cantante è quello di incontrare Mika all’Eurovision Song Contest. Il suo obiettivo a Liverpool è quello di portare la sua musica sul palco, intrattenendo il più possibile tutti i fan europei e accontentando tutti i partecipanti all’evento. Il suo obiettivo è mettere in scena uno spettacolo di qualità, in modo tale che tutti ascoltino ciò che ha provato mentre scriveva questa canzone: è questo il sogno di ogni musicista.

Victor Vernicos, significato di “What They Say”, in semifinale ad Eurovision 2023

In una recente intervista, Victor Vernicos ha dichiarato di provare sentimenti contrastanti a proposito della canzone “What They Say”, con cui rappresenterà la Grecia ad Eurovision 2023. Si tratta, infatti, di una canzone che non era stata originariamente scritta per l’Eurovision; dunque, ha una qualità diversa rispetto alle canzoni scritte e progettate appositamente per questo tipo di festival. La canzone ha un doppio significato, in quanto simboleggia un atto di autoespressione e aiuta anche a compiere concretamente questo passo.

Il cantante, che ha vissuto questo tipo di esperienza, ha preso in mano la sua chitarra e ha scritto tutto nel modo più aperto e onesto possibile: ora spera di ispirare gli altri a fare lo stesso. È questo il modo in cui nascono grandi canzoni, dice. La Grecia ha vinto l’Eurovision Song Contest nel 2005 con “My Number One” di Helena Paparizou. Nel 2022, Amanda Georgia, originaria di Tenfjord, ha vinto l’8° posto (215 punti) con il suo potente brano “Die Together”. Dal 2008 (Kalomira in ‘Secret Combination’) ad oggi, la nazione greca ha mancato il podio.

