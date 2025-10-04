Chi è Victoria Zinny, la moglie di Remo Girone: una vita insieme per i due attori, che si sono sposati nel 1982 dopo sei anni di storia

Si è spento improvvisamente, all’età di 76 anni, Remo Girone, attore che ha interpretato numerosi film e fiction italiane: tra queste “La Piovra”, che ne ha segnato la carriera e la vita. Al suo fianco, da sempre, c’è stata la moglie Victoria Zinny, che girone ha sposato nel 1982 ma con la quale era fidanzato già dal 1976. Nonostante il suo lavoro da attore e il mestiere nel mondo dello spettacolo, Remo è sempre rimasto fedele a Victoria, che ha conosciuto in gioventù, innamorandosi perdutamente di lei. I due, dunque, hanno iniziato una storia d’amore che ha portato a vivere una vita insieme, mano nella mano, nelle avversità e nei giorni felici.

Come è morto Remo Girone e malattia? L'addio a 76 anni/ Morte improvvisa nella sua casa di Monaco

Una storia straordinaria quella di Remo Girone e della moglie. Lui, infatti, era nato in Eritrea, in Africa, ed è arrivato in Italia dopo circa dieci anni. Victoria, invece, è nata in Argentina, pur avendo origini russe: “Sono dovuti scappare dopo la rivoluzione. Stavano a Salamanca, quando arrivarono funzionari del governo argento che cercavano intellettuali da portare nel Paese”. Le loro strade si sono poi incrociate in Italia: anche Victoria, infatti, è stata un’attrice, proprio come Remo. “Ci siamo conosciuti in agenzia” ha rivelato proprio Remo in un’intervista a “Oggi è un altro giorno”. Da quel momento è scoppiato tra loro un amore travolgente che ha portato a una vita insieme.

Chi è Victoria Zinny, la moglie di Remo Girone: mamma di due figli nati da un rapporto precedente

Victoria Zinny, la moglie di Remo Girone, e l’attore, hanno scelto di non avere figli insieme. L’attrice, però, era diventata mamma di due ragazzi, Karl e Veronica, nati da una precedente relazione con il pittore francese Jacques Harvey. Figli, quelli di Victoria, che Remo ha cresciuto come se fossero i suoi, tanto che gli stessi ragazzi lo hanno chiamato “papà” per tutta la vita.