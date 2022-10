Chi è Vincenzo Ferrara ex compagno di Tina Cipollari/ Ristoratore e imprenditore fiorentino

Vincenzo Ferrara ha tradito Tina Cipollari?

Vincenzo Ferrara è un noto ristoratore di Firenze, proprietario dell’Osteria del Porcellino, un luogo caratteristico e rinomanto, molto conosciuto in città. La sua storia sui media è nota in quanto è stato anche legato sentimentalmente a Tina Cipollari. I due hanno avuto una relazione importante, tanto che si parlava già di matrimonio. Tina stravedeva per lui e spesso andava a trovarlo nella città capoluogo della Toscana.

Kikò Nalli, perchè è finito il matrimonio di Tina Cipollari?/ "Il vero motivo? La verità è..."

Fra i due, poi, la relazione è naufragata a quanto pare per un tradimento da parte dello stesso Vincenzo. La nota opinionista di ‘Uomini e Donne’ domani sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’, in onda su Canale 5 a partire dalle 16,30. Per lei adesso c’è un nuovo amore di cui sicuramente parlerà, ma non mancheranno quesiti e ulteriori chiarimenti anche sulla dolorosa relazione con Vincenzo.

Tina Cipollari, lite con Pinuccia a Uomini e Donne/ "Cafona, villana, strega..."

Vincenzo Ferrara e Tina Cipollari erano molto legati

Vincenzo Ferrara non ha mai svelato molto circa la sua vita privata, usando poco anche i social, ma quello che sappiamo è che i due hanno iniziato a frequentarsi dalla primavera del 2018. Lui, con la passione della ristorazione e dell’imprenditoria, ha amato Tina, ma poi sembra averla tradita con una donna sempre di Uomini e Donne. Tina Cipollari non ha mai rivelato molto sulla loro separazione.

Sappiamo che per lei è stata una grande sofferenza che l’ha portata a tornare single. Domani, davanti alle telecamere di ‘Verissimo’ parlerà della sua vita a 360° svelando anche qualche retroscena in più.

Sara e Davide tornano a Uomini e Donne/ Lite con Tina Cipollari: "Si lasceranno..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA