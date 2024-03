Chi è Vincenzo Novari, compagno di Daniela Ferolla/ Il figlio Giulio e l’attività professionale

Chi è Vincenzo Novari, compagno di Daniela Ferolla: insieme dal 2004

In qualità di conduttrice, Daniela Ferolla è entrata prima nella casa degli italiani per poi riuscire a fare breccia con le sue spiccate doti da timoniera. Partita da Miss Italia, nel tempo è riuscita a ritagliarsi uno spazio degno di nota sul piccolo schermo, in particolare negli ultimi anni come presentatrice di alcuni programmi amati dai telespettatori come “Linea Verde” e “Unomattina”.

L’attenzione ottenuta con merito da Daniela Ferolla nel contesto televisivo ha chiaramente suscitato la curiosità degli appassionati anche in merito alla sua vita privata. La conduttrice è legata da diversi anni a Vincenzo Novari, noto manager con il quale condivide l’amore dal 2004. A dispetto della notorietà della compagna, in questi anni hanno sempre coltivato la liaison evitando la sovraesposizione mediatica.

Ma chi è Vincenzo Novari, compagno di Daniela Ferolla? Come anticipato, parliamo di un manager e imprenditore di successo che però non appartiene al mondo dello spettacolo. Stando alle informazioni reperibili in rete, il compagno della conduttrice si è brillantemente laureato in Economia per poi impegnarsi proprio nel campo conseguendo importanti successi e ricoprendo incarichi di grande valore.

Vincenzo Novari – compagno di Daniela Ferolla – nel suo curriculum vanta il ruolo di Ceo di due aziende piuttosto note: L’Oreal e Saiwa. Il medesimo impegno è stato ricoperto dal manager anche per il comitato organizzatore delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, risalenti al 2016. Per quanto riguarda invece le curiosità di carattere persona, Vincenzo Novari ha già un figlio di nome Giulio, nato da una relazione precedente a quella con Daniela Ferolla.

