Chi è Vincenzo Scala, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Clamoroso ritorno nel parterre del trono over di Uomini e Donne nella puntata di oggi, lunedì 7 aprile 2025. Dopo l’ennesimo scontro con Giuseppe, Agnese si accomoda al centro dello studio per incontrare un cavaliere che ha chiamato la redazione per conoscerla e corteggiarla. In studio, così, arriva Vincenzo Scala, una vecchia conoscenza della trasmissione di Maria De Filippi. Vincenzo, infatti, viene immediatamente accolto da Gianni Sperti che gli chiede come è finita la sua storia precedente. Vincenzo, infatti, proprio a Uomini e Donne, aveva trovato l’amore con una dama che, oggi, è finito.

Cinquantenne toscano, ha lavorato come comandante di barche a vela. Sul sito della sua azienda si racconta così: “Classe 1974, ha alle spalle 34 anni di esperienza. La sua prima barca l’ha guidata a soli 16 anni, intraprendendo poi avventure straordinarie nei Caraibi, a Miami, in Belize e Honduras. È un profondo conoscitore del Mar Mediterraneo e ha eletto la Grecia come sua seconda casa. È di carattere allegro e socievole, ma è possessivo verso il cibo: non si salpa senza Nutella in cambusa!”.

Vincenzo Scala: dall’addio a Ilaria Volta alla conoscenza con Agnese a Uomini e Donne

Nella sua precedente esperienza nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Vincenzo Scala ha conosciuto diverse dame tra le quali Ilaria Volta con cui ha poi lasciato la trasmissione. La storia tra i due, però, è finita poco dopo come ha spiegato Ilaria Volta in un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Lollo. “La storia con Vincenzo è finita dopo un mesetto, è durata poco purtroppo. Sinceramente ci sono rimasta molto male, non pensavo potesse finire così. Ci sono state alcune divergenze, secondo me su cose un po’ stupide […] La decisione è stata sua, io ho cercato ripetutamente di avere un confronto, di vederci e parlare, ma ci sono state solo chiusure e nessuna possibilità di confronto”.

A distanza di pochi mesi dalla rottura con Ilaria e con il cuore ufficialmente libero, Vincenzo, dopo aver visto Agnese attraverso il televisore, ha deciso di provare a conoscerla. Agnese, dopo la presentazione, decide così di dargli una possibilità.