CHI È VINCITORE FESTIVAL DI SANREMO 2024/ Geolier o Angelina Mango? Sala stampa e radio determinanti

Angelina Mango è la vincitrice del Festival di Sanremo 2024: a sorpresa ha battuto Geolier in quello che era ormai diventato un testa a testa. Al terzo posto, invece, Annalisa, quarto posto per Ghali, mentre Irama ha chiuso la top five della finale della kermesse. Ma Angelina Mango si è portata a casa altri due premii: quello Bigazzi, per la miglior composizione musicale, e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla. Il premio Bardotti invece è andato a Fiorella Mannoia, per il miglior testo, Mariposa. Il premio della critica intitolato alla sorella Mia Martini va a Loredana Berté.

Visibilmente e comprensibilmente emozionata Angelina Mango ringrazia tutti, a partire dalla sua famiglia, poi ancora incredula si lascia scappare un “siete matti“, a conferma del fatto che neppure lei si aspettava una vittoria che sembrava più vicina a Geolier. Determinanti sala stampa e radio, visto che la composizione del voto è stata ripartita e non era decisivo solo il televoto per decretare il vincitore del Festival di Sanremo 2024. (agg. di Silvana Palazzo)

VINCITORE FESTIVAL DI SANREMO 2024: SUI SOCIAL TRIONFA GEOLIER

C’è un vincitore del Festival di Sanremo 2024 anche per quanto riguarda i social, in attesa di scoprire quello ufficiale della kermesse. Geolier lo è su Instagram, stando alle rilevazioni effettuate dalla piattaforma di influenze marketing Buzzoole per il Sole 24 Ore nelle prime tre giornate di manifestazione. Tenendo conto dell’incremento di follower su Instagram, Geolier primeggia con 2,2 milioni di follower, guadagnandone quasi 149mila. Al secondo posto Clara, che è nota al pubblico giovanile anche per la sua partecipazione alla serie tv Mare fuori. Ora ha una base di 367mila follower, con una crescita di oltre 116mila nei giorni della kermesse. Al terzo posto Annalisa che registra un incremento di oltre 90mila follower, con il totale che arriva a 2,2 milioni.

Discorso diverso per quanto riguarda l’engagement su Instagram: il primo posto è di Annalisa con oltre 194mila interazioni, secondo Mahmood (oltre 178mila) e Irama (oltre 129mila). La classifica cambia per TikTok, dove sono cresciuti soprattutto Ghali (oltre 100mila), Mahmood (54.800) e Clara (49.900). Se si tiene conto solo delle visualizzazioni, Ghali ha superato il milione, BigMama è a 872mila, Mahmood a 806mila. Invece, il post più visto è un dietro le quinte di Mahmood della terza serata. Non mancano le curiosità: l’unico cantante in gara che nei primi tre giorni di festival ha perso follower sia su Instagram che su TikTok è stato Sangiovanni.

VINCITORE FESTIVAL DI SANREMO 2024: L’ANALISI DEGLI STREAMING

Il Festival di Sanremo 2024 è un successo non solo sui social, ma anche a livello di streaming, del resto la mission iniziale della kermesse è la musica. Negli ultimi anni Spotify Italia ha realizzato diverse attività di supporto e promozione a favore della kermesse. Stando ai primi dati di ascolto delle canzoni in gara, al primo posto c’è Geolier con “I p’ me, tu p’ te” con 2 milioni e 330mila ascolti. Al secondo posto “Sinceramente” di Annalisa con un milione e 649mila ascolti. Al terzo posto “Tuta gold” di Mahmood con un milione e 546mila ascolti.

Come spiegato da Forbes, dall’inizio dell’anno Spotify ha cambiato la sua politica economica, quindi non pagherà più i diritti per quelle canzoni che non raggiungono i mille ascolti. In media paga gli artisti, non considerando rapporti e contratti con le varie case discografiche e gli agenti, 0,03 euro per ogni mille ascolti. Quindi, al 9 febbraio il podio delle canzoni del Festival di Sanremo 2024 aveva generato un guadagno di oltre 15mila euro, così ripartiti: Geolier 6.990 euro, Annalisa 4.947 euro, Mahmood 4.638 euro. Ma sono tutti dati che si andranno consolidando al termine del Festival di Sanremo 2024.











