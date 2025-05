David di Donatello 2025, Pierfranceso Favino, Francesco Di Leva, Peppe Lanzetta, Guido Caprino e Citran in corsa

David di Donatello 2025 in arrivo e con loro la proclamazione del vincitore miglior attore non protagonista: chi sarà? Motivazioni validissime per ogni candidato al titolo, coi film Berlinguer La Grande Ambizione, Familia, L’arte della Gioia, Napoli-New York e Parthenope sempre sotto i riflettori. Allora andiamo a vedere quali attori si giocano il titolo in questa sera dalle mille emozioni, per l’evento che è considerato l’oscar italiano.

Dunque, per i film citati poc’anzi, abbiamo in lizza Roberto Citran per la sua ottima interpretazione in Berlinguer – La grande ambizione, Francesco Di Leva per la sua performance in Familia, Guido Caprino ne L’arte della gioia e ancora Peppe Lanzetta in Parthenope ed il mitico Pierfrancesco Favino in Napoli-New York. Su quest’ultimo riflettori accesi, secondo molti infatti potrebbe essere la sorpresa della serata.

David di Donatello 2025, chi è il miglior attore non protagonista? Sfida aperta tra eccellenze italiane

In Napoli-New York, Pierfranceso Favino si è misurato in un ruolo diverso dal solito, dimostrando tra le tante cose di saper recitare in inglese con un ottimo accento. Pierfrancesco Favino potrebbe dunque essere l’outsider di questa edizione dei David di Donatello 2025, dove comunque è in piena corsa per giocarsi il titolo coi suoi colleghi. “Il film Napoli New York sicuramente ha un tono favolistico, ci vuole proprio ricordare che esistono anche la gentilezza e la solidarietà.

E che le persone insieme sono più forti che non da sole”, ha detto in una intervista di qualche tempo fa a Movie Player, parlando del film di Salvatores che ha ottenuto ottimi feedback. Per quanto riguarda il premio di miglior attore non protagonista attenzione a Peppe Lanzetta (Parthenope) ma anche e soprattutto Roberto Citran di Berlinguer La Grande Ambizione.