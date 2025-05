David di Donatello 2025, ecco chi sono i candidati alla vittoria del premio miglior attore protagonista

Cresce la voglia di scartare i premi di questo David di Donatello 2025 e tra i più succulenti c’è certamente il vincitore miglior attore protagonista. Chi sarà? Tra i candidati troviamo attori affermati e navigati nel panorama cinematografico italiano, come Elio Germano e Silvio Orlando, ma anche Francesco Gheghi, Fabrizio Gifuni e Tommaso Ragno. Elio Germano è forse considerato uno dei potenziali vincitori come miglior attore protagonista, grazie alla sua interpretazione fedele e magistrale di Berlinguer nel film Berlinguer La Grande Ambizione.

In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Vanity Fair, l’attore ha speso parole al miele per quello che è stato il prodotto finale del suo film, che a suo dire è una riuscita ed accurata ricostruzione storica del nostro Paese. “Entriamo in casa sua per capire il clima politico di quei giorni tra il 1973 e il 1978. La somiglianza al segretario non era la priorità, infatti abbiamo deciso di non usare prostetici…”, ha raccontato Germano.

Elio Germano favorito come attore protagonista ai David di Donatello 2025?

Sempre parlando del film che lo ha visto come attore protagonista, Elio Germano si sofferma sulla volontà degli autori di raccontare e condividere una storia umana, evitando di rincorrere ossessivamente le somiglianze estetiche o fisiche. “Non sarebbe stato sostenibile economicamente e nemmeno dal punto di vista dei ritmi della produzione. Allora abbiamo riprodotto i protagonisti dall’interno, le dinamiche umane piuttosto che le facce”, racconta ancora.

Ad insidiarlo nella lotta al titolo di miglior attore protagonista, ci sono Francesco Gheghi per la sua interpretazione in Familia, Fabrizio Gifuni ne Il tempo che ci vuole, Tommaso Ragno in Vermiglio e il mitico Silvio Orlando in Parthenope. Chi vincerà ai David di Donatello 2025? Per scoprirlo non resta che collegarsi su Raiuno, a partire dalle 21.40, per la premiazione in diretta.

